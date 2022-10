6 filmaços que acabaram de chegar à Netflix para assistir no final de semana

O final do ano se aproxima e, como é costume, a Netflix começa a soltar grandes produções com ambição de chegar nas maiores premiações do cinema. Neste mês de outubro várias novidades de alta qualidade chegaram ao catálogo do streaming. Se você ainda não assistiu aos últimos lançamentos, acompanhe essa lista especial que a Revista Bula fez para você. Destaques para “Jaula”, de 2022, de Ignacio Tatay; “Nada de Novo no Front”, de 2022, de Edward Berger; e “O Desconhecido”, de 2022, de Thomas M. Wright. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Jaula (2022), Ignacio Tatay Divulgação / Netflix Paula e Simón é um casal em crise, que encontra uma garota vagando em péssimas condições na rua enquanto voltam de um jantar. Ao saber que seus responsáveis não a reivindicaram, eles decidem levá-la para casa temporariamente. A menina acredita que precisa ficar dentro de um quadrado pintado de giz no chão da casa ou algo terrível irá acontecer. Paula tenta descobrir o enigmático passado sombrio da garota, enquanto se aproxima emocionalmente dela e tenta realizar o sonho de ser mãe.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Paul Baumer e seus amigos Albert e Muller se alistam voluntariamente no exército alemão, durante a Primeira Guerra Mundial, por causa do fervor patriótico. Logo a euforia inicial se dissipa quando a realidade do front se transforma em desespero. Enquanto o mundo aguarda por um armistício, Paul deve continuar lutando até o fim para satisfazer o objetivo alemão de uma ofensiva final.

O Desconhecido (2022), Thomas M. Wright Ian Routledge / Netflix Paul e Henry são dois estranhos que se tornam amigos durante uma viagem de ônibus. O motivo pelo qual os dois estão fugindo é desconhecido, dando a entender que são criminosos foragidos. Paul diz a Henry que um homem com quem ele trabalha, chamado Mark, está em busca de alguém confiável para executar uma tarefa. Embora negue que quer qualquer trabalho de origem ilegal, Henry se encontra no dia seguinte com Mark, que promete apagar seus antecedentes criminais em troca de alguns serviços.

O Enfermeiro da Noite (2022), Tobias Lindholm JoJo Whilden / Netflix Amy é uma enfermeira e mãe solo de bom coração, mas a rotina de turnos noturnos na UTI é tão puxada que ela já chegou no seu limite. Além disso, ela sofre de uma doença cardíaca grave. A chegada de Charlie, um novo enfermeiro, parece amenizar um pouco desse cotidiano tão difícil. Os dois se tornam amigos, dando esperança a Amy. No entanto, pacientes começam a morrer em circunstâncias suspeitas e Charlie parece ser o principal suspeito. Para descobrir a verdade, Amy irá arriscar a própria vida.

Roubando Mussolini (2022), Renato de Maria Sara Petraglia / Netflix Isola é um filho de ex-mártir da resistência, que foi criado para acreditar que ladrões são melhores que heróis, pois sobrevivem ao jogo. Ele é empresário em um negócio ilegal de armas e descobre que um valioso tesouro de Mussolini está sendo transferido para a Suíça. Então, ele arma um plano e convoca alguns bandidos desajustados para roubar a fortuna e dar um golpe no ditador italiano.