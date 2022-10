5 filmes novos na Netflix que são perfeitos com uma garrafa de vinho

Eles podem até pensar que você está na pior. E talvez você esteja mesmo, mas isso não quer dizer que você precisa estar mal e sóbrio ao mesmo tempo. Você pode curtir seu fundo do poço com um bom filme e uma garrafa de vinho. Se você está bem, melhor ainda. Nada como uma taça para celebrar. A Revista Bula te dá algumas dicas de filmes novinhos da Netflix para curtir acompanhado da bebida e de qualquer humor que esteja sentindo no momento. Destaques para “Blonde”, de 2022, de Andrew Dominik; “Uma Garota de Muita Sorte”, de 2022, de Mike Barker; e “Emma”, de 2020, de Autumn de Wilde. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Blonde (2022), Andrew Dominik Divulgação / Netflix Baseado no romance de Joyce Carol Oates, de, “Blonde” reimagina a vida de um dos maiores ícones de Hollywood, Marilyn Monroe. De uma infância difícil como Norma Jeane até sua esplendorosa fama e os relacionamentos com os figurões. A história quer explorar os dois lados da celebridade, de frente e por trás das câmeras.

Uma Garota de Muita Sorte (2022), Mike Barker Sabrina Lantos / Netflix Ani FaNelli é uma mulher de língua afiada e bem-sucedida. Ela tem um cargo cobiçado em uma revista, um guarda-roupa incrível e está prestes a se casar com o homem de sua vida. Um dia, ela é convidada para participar de um documentário policial sobre um acidente chocante que aconteceu na sua adolescência e acaba tendo que enfrentar uma verdade que ameaça acabar com sua vida perfeita.

Emma (2020), Autumn de Wilde Divulgação / Focus Features Bonita, inteligente e rica, Emma Woodhouse é uma jovem inquieta e sem rivais em sua pacata cidadezinha, que não consegue parar de se intrometer na vida amorosa de seus amigos. Aos 21 anos, ela está entediada após o casamento de sua governanta com um viúvo. Procurando um projeto de casamento, Emma, que mora com seu pai ansioso, faz amizade Harriet Smith, uma jovem de origem desconhecida, que frequenta o internato da vila para meninas carentes. Ela está determinada a unir Harriet com o vigário, o senhor Elton. Então ela convence Harriet a não aceitar a proposta do belo arrendatário Robert Martin. Em meio a triângulos amorosos e gafes em eventos sociais, Emma procura o amor até descobrir que ele já estava lá.

Queen & Slim (2019), Melina Matsoukas Divulgação / Universal Pictures Queen é uma advogada de defesa criminal e Slim, um vendedor. Os dois saem em um primeiro encontro e imediatamente se dão bem. Até que a situação toma um rumo inesperado, quando eles são abordados por uma viatura policial no trânsito. Durante a interpelação, o agente tenta prender Slim com agressividade e truculência. Em sua legítima defesa, ele acaba matando o policial. Mas, claro, quem acreditará na versão de um homem negro? Ele e Queen decidem fugir. À medida em que são perseguidos, Queen e Slim formam um vínculo intenso. Enquanto isso, o vídeo da abordagem viraliza. Queen e Slim se tornam símbolos do terror, dor e traumas de vítimas e entes queridos de violência policial.