Candidato ao Oscar e melhor filme da Netflix, em 2022, a obra-prima que você, provavelmente, não assistiu

Filmado parcialmente em live-action e transformado em uma animação em rotoscopia, o filme “Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial” é um olhar nostálgico sobre a infância. Inspirado em sua própria história, o diretor Richard Linklater optou pelo formato de desenho por lembrar exatamente a programação que passava na sua televisão pela manhã, em 1969.

No entanto, o filme não é exatamente uma animação infantil e dificilmente irá prender a atenção de uma criança, porque fala de temas históricos e possivelmente complexos demais para qualquer menino ou menina de 10 anos. É mais uma produção dirigida aos adultos sobre a infância.

O cineasta usa a Guerra do Vietnã, a corrida espacial durante a Guerra fria e o American Way of Life como pano de fundo para contar a saga do garoto Stan, um menino que vive com sua família no subúrbio de Houston, no Texas, próximo da base da Nasa, a Agência Espacial Americana. Devido a um erro de cálculo, os cientistas constroem um foguete pequeno demais para um humano adulto e convocam, diretamente do parquinho, Stan, o menino de dez anos e meio, para fazer parte da operação que levaria o homem à lua.

Eles treinam Stan, enquanto sua família acredita que ele está em um acampamento de verão. E se você acha que essa história é absurda e fantasiosa demais, é porque é. Nada disso é real e tudo faz parte da imaginação do garoto e seu sonho de ser um astronauta durante o fim da década de 1960, em que a corrida espacial e filmes de ficção científica eram o maior entretenimento dos estadunidenses.

Nesta animação, somos introduzidos para dentro da mente do narrador, cuja consciência e percepções da realidade às vezes se tornam confusas, mostrando que o que vemos é uma amálgama. Diversos pensamentos heterogêneos dissolutos no enredo.

E se você, assim como meu pai, cresceu nos anos 1960, irá se recordar com carinho da própria infância, da família reunida ao redor da televisão para assistir à transmissão de eventos importantes, como a chegada de Neil Armstrong na lua, em uma época em que as crianças sonhavam com o teletransporte, carros voadores, robôs e outras fantasias científicas, fruto da febre tecnológica decorrente da corrida espacial.

Assim como grande parte da obra de Linklater, “Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial” é uma ovação da vida, da infância e do cotidiano. Você não pode perder essa aventura adorável, nostálgica e inteligente disponível na Netflix.

Filme: Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial

Ano: 2022

Direção: Richard Linklater

Gênero: Animação, aventura

Nota: 10/10