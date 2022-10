5 filmaços que acabaram de chegar à Netflix

Todo mundo sabe que chegar em um consenso sobre o que ver dentro de casa é bem complicado. Para escapar das tretas, as famílias preenchem todos os cômodos com uma tela e cada membro fica lá com sua tevêzinha, infelizmente, separado do resto do clã. Mas defendemos a união, o vínculo e o compartilhamento de momentos de frente para a televisão e acreditamos que ver filme é uma boa maneira de usufruir de um tempo juntos e de qualidade. Nesta lista, alguns filmes poderosos para assistir na sua casa com seus pais e irmãos, claro, desde que não haja crianças, porque alguns dos filmes a seguir possuem cenas de violência e não são recomendados para menores de 12 anos. Destaques para “Athena”, de 2022, de Romain Gavras; “Broad Peak”, de Leszek Dawid; e “Queen & Slim”, de 2019, de Melina Matsoukas. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Athena (2022), Romain Gavras K. Kourtrajme / Netflix Um jovem de origem árabe do gueto de Athena, na França, morre em circunstâncias desconhecidas. Acreditando que ele tenha sido morto por policiais, três irmãos lideram uma revolta de sua comunidade contra as autoridades em busca de vingança. Conforme o irmão mais velho, Abdel, que é militar, luta para acalmar as tensões crescentes, a situação se agrava e Athena é sitiada. Uma guerra de civis contra policiais se inicia e os irmãos estão no centro dela.

Broad Peak (2022), Leszek Dawid Piotr Litwic / East Studio Em 1988, Maciej Berbeka faz sua primeira escalada de inverno na Broad Peak, uma das montanhas mais altas do mundo, localizada na Áustria. Durante a missão, ele escapa da morte por pouco. Andrzej Zawada é o líder da expedição e considera que ela foi um sucesso. Agora, de volta à Polônia, Maciej não para de pensar que só alcançou o Rocky Summit, que é 23 centímetros mais baixo que o pico real e localizado apenas a uma hora de distância. 25 anos mais tarde, ele decide terminar o que havia começado.

Queen & Slim (2019), Melina Matsoukas Divulgação / Universal Pictures Queen é uma advogada de defesa criminal e Slim, um vendedor. Os dois saem em um primeiro encontro e imediatamente se dão bem. Até que a situação toma um rumo inesperado, quando eles são abordados por uma viatura policial no trânsito. Durante a interpelação, o agente tenta prender Slim com agressividade e truculência. Em sua legítima defesa, ele acaba matando o policial. Mas, claro, quem acreditará na versão de um homem negro? Ele e Queen decidem fugir. À medida em que são perseguidos, Queen e Slim formam um vínculo intenso. Enquanto isso, o vídeo da abordagem viraliza. Queen e Slim se tornam símbolos do terror, dor e traumas de vítimas e entes queridos de violência policial.

Ofélia (2018), Claire McCarthy Bobker / Kruger Films Um filme que reimagina “Hamlet” do ponto de vista de Ofélia, uma garota comum, cuja inteligência e coragem encantam a rainha Gertrude, da Dinamarca. Como dama de companhia favorita da rainha, Ofélia guarda os segredos guardados dentro das muralhas do Castelo de Elsinore, incluindo o próprio relacionamento proibido com o príncipe Hamlet. Quando o reino passa por uma mudança repentina de liderança, Ofélia percebe que pode ter que escolher entre o amor verdadeiro e a própria vida.