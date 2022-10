5 melhores filmes do momento (que estrearam esta semana na Netflix)

Se você gosta de saber das novidades da Netflix em primeira mão e acompanha sempre a Revista Bula, porque a gente não te deixa por fora, confira essa lista de títulos que acabaram de estrear no catálogo e você não pode perder. A gente sabe que esse final de ano está movimentado e você vai precisar fazer uns malabarismos para deixar os filmes em dia. Então, comece se organizando com essas produções que são as melhores novidades da última semana. Destaque para “Blonde”, de 2022, de Andrew Dominik; “A Caçada”, de 2020, de Craig Zobel; e “Emma”, de 2020, de Autumn de Wilde. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Blonde (2022), Andrew Dominik Baseado no romance de Joyce Carol Oates, “Blonde” reimagina a vida de um dos maiores ícones de Hollywood, Marilyn Monroe. De uma infância difícil como Norma Jeane até sua esplendorosa fama e os relacionamentos com os figurões. A história quer explorar os dois lados da celebridade, de frente e por trás das câmeras.

A Caçada (2020), Craig Zobel Divulgação / Universal Pictures Um grupo de 12 estranhos acordam em uma clareira sem saber onde estão ou como chegaram ali. Um plano superior está prestes a ser descarrilado, quando Crystal, uma das vítimas, vira o jogo contra seus perseguidores.

Emma (2020), Autumn de Wilde Divulgação / Focus Features Bonita, inteligente e rica, Emma Woodhouse é uma jovem inquieta e sem rivais em sua pacata cidadezinha, que não consegue parar de se intrometer na vida amorosa de seus amigos. Aos 21 anos, ela está entediada após o casamento de sua governanta com um viúvo. Procurando um projeto de casamento, Emma, que mora com seu pai ansioso, faz amizade Harriet Smith, uma jovem de origem desconhecida, que frequenta o internato da vila para meninas carentes. Ela está determinada a unir Harriet com o vigário, o senhor Elton. Então ela convence Harriet a não aceitar a proposta do belo arrendatário Robert Martin. Em meio a triângulos amorosos e gafes em eventos sociais, Emma procura o amor até descobrir que ele já estava lá.

Harriet (2019), Kasi Lemmons Divulgação / Universal Pictures Em uma plantação de Maryland, Minty Ross vive com seu marido John Tubman e sua família. John e o pai dela, Ben, são homens livres e imploram ao mestre Brodess que ele liberte sua família, que ainda é escrava, mas o fazendeiro hesita. Minty, que faz feitiços e acredita em visões espirituais, pede a Deus para derrotar seu escravizador. Brodess morre e seu filho, Gideon, decide vendê-la. Minty escapa para a Filadélfia, deixando John para trás. Lá ela muda seu nome para Harriet Tubman e treina com abolicionistas para resgatar sua família. Enquanto isso, Gideon contrata um mercenários para rastrear e capturar quem está ajudando os escravos a escapar.