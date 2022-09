10 filmes da Netflix que foram considerados quase perfeitos

A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe

David Lee / Netflix

Chicago, década de 1920. A tensão só aumenta entre os músicos que aguardam, em uma claustrofóbica sala de ensaio, a lendária e revolucionária “Mãe do Blues”, Ma Rainey. Atrasada para a sessão de gravação, Ma trava uma batalha com seu produtor e empresário branco em defesa do controle sobre sua música. Enquanto a banda espera, o ambicioso cornetista Levee — interessado na namorada de Ma e determinado a trilhar seu próprio caminho na indústria da música — faz o clima esquentar entre os músicos com uma profusão de verdades que mudarão para sempre o rumo da vida de todos.