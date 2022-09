7 filmes baseados em livros que farão você se contorcer no sofá

1922 (2017), Zak Hilditch

Divulgação / Netflix

Wilfred James é um fazendeiro no Nebraska com uma esposa amarga, chamada Arlette, e seu filho leal, Henry. Arlette claramente não gosta da vida no campo e deseja vender sua metade da fazenda para uma empresa local. Wilf tem arrepios de pensar na possibilidade de se mudar para a cidade. Ele decide que a única forma de solucionar esse dilema é matando Arlette, e convence seu filho de ajudá-lo. No entanto, ele terá de enfrentar as consequências inesperadas de suas escolhas.