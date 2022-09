5 filmes na Netflix que vão fazer seu coração sair pela boca

A vida reserva alguns momentos de adrenalina e reviravoltas, mas a maior parte dela é pura rotina. Nada muito diferente acontece. Então, é normal que a gente procure um pouco de emoção em alguns lugares incomuns. Mesmo quem gosta de estabilidade e tranquilidade, às vezes precisa dar uma escapada do tédio. O lugar mais seguro para isso é dentro do cinema. Você não precisa se expor realmente a nenhum perigo. Tudo que você vai sentir é uma reação a uma vida das telas. Se você é viciado em filmes de terror e adora experimentar sensações que normalmente não sentiria, acompanhe essa lista com produções disponíveis na Netflix que vão fazer seu coração sair pela boca. Destaques para “O Homem Invisível”, de 2020, de Leigh Whannell; “Predadores Assassinos”, de 2019, de Alexandre Aja; e “Um Lugar Silencioso”, de 2018, de John Krasinski. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Homem Invisível (2020), Leigh Whannell Divulgação / Universal Pictures Em uma manhã, Cecilia escapa da mansão de seu namorado drogado e violento e aciona a polícia, com medo de que ele venha a persegui-la. Logo ela descobre que ele tirou a própria vida. No entanto, incidentes e eventos estranhos começam a acontecer ao redor dela, levando Cecilia a desconfiar que seu namorado não está morto e é capaz de se tornar invisível. Mas convencer alguém disso pode ser um tanto quanto complicado, quando ele arma um cenário que coloca todas as evidências de sua morte contra ela.

Predadores Assassinos (2019), Alexandre Aja Sergej Radović / Paramount Pictures Haley Keller é uma nadadora universitária, que descobre que um furacão de categoria cinco está se aproximando da Flórida. Seu pai vive em um local que será atingido pela tempestade e não atende ao telefone. Preocupada com sua segurança, Haley vai até a casa dele e o encontra inconsciente no porão da casa, que está inundado. O local foi invadido por crocodilos, que ameaçam atacá-los. Haley terá de usar suas habilidades de natação para sobreviver aos répteis e salvar seu pai.

Um Lugar Silencioso (2018), John Krasinski Divulgação / Paramount Pictures Em um mundo pós-apocalíptico, uma família tem que viver em completo silêncio para evitar ser devorada por monstros que caçam por meio do som. A família se comunica por linguagem de sinais e encontra maneiras engenhosas de ludibriar as criaturas demoníacas cegas com o objetivo de permanecer viva. O problema é que logo eles terão de enfrentar um desafio: a mãe está grávida de um bebê prestes a nascer.

A Chave Mestra (2009), Iain Softley Divulgação / Universal Pictures Caroline aceita um emprego como cuidadora de Ben, vítima de um acidente vascular cerebral, mudo e que anda de cadeira de rodas. Ela se muda para a mansão Terrebone Parish, onde vive Ben e sua esposa, Violet. Com o passar dos dias, Caroline começa a achar que o cliente é uma espécie de refém da mulher e que vive violência doméstica. As desconfianças são alimentadas ainda mais pela casa rangente, cheia de sombras e sinistra. Quando Violet dá a Caroline uma chave que abre todas as portas da casa, é apenas uma questão de tempo até que ela abra a errada.