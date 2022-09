7 filmes na Netflix para elevar o espírito e acreditar em milagres

O Menino que Descobriu o Vento (2019), Chiwetel Ejiofor

Ilze Kitshoff / Netflix

No vilarejo de Wimbe, no Malawi, no início do século, um garoto de 13 anos, William, é extremamente inteligente e tem dom para ciência. Após as plantações da comunidade em que vive serem destruídas por inundações, sucedidas por uma seca devastadora, o adolescente tem a ideia de construir um moinho de vento. Com o mecanismo, uma bomba de água seria alimentada com intuito de irrigar os campos secos de sua aldeia extremamente empobrecida.