Os 10 melhores filmes atuais da Netflix, para a maratona de final de semana

Nada como não ter nada para fazer, poder fugir das responsabilidades, jogar as pernocas para o ar e passar o dia todo assistindo Netflix. Se quando chega o fim de semana você não para de pensar em faxina, colocar alguns trabalhos da faculdade em dia, estudar para aquele concurso do final do ano ou coisa parecida, se acalme. Às vezes, tudo que a mente precisa é de um bom descanso. Que tal se organizar para poder tirar nem que seja um finalzinho de semana de folga? Aqui estão bons filmes para você maratonar e que chegaram ao catálogo da Netflix nos últimos meses. Destaques para “Agente Oculto”, de 2022, de Anthony Russo e Joe Russo; “Arremessando Alto”, de 2022, de Jeremiah Zagar; e “Continência ao Amor”, de 2022, de Elizabeth Allen Rosenbaum. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Agente Oculto (2022), Anthony Russo e Joe Russo Paul Abell / Netflix O Agente Oculto é o agente da CIA Courtland Gentry, codinome Sierra Seis. Ele foi retirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy. No passado, Gentry foi um habilidoso ‘negociante da morte’, mas agora ele é o alvo. Lloyd Hansen, um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda, e a agente Dani já está pronta para defendê-lo.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Continência ao Amor (2022), Elizabeth Allen Rosenbaum Hopper Stone / Netflix Cassie é uma jovem independente e feminista, que trabalha como garçonete e tenta decolar com sua banda de rock. Enquanto isso, sofre de diabetes tipo 1 e não têm condições financeiras de se tratar e comprar a insulina semanal. Ela conhece o fuzileiro naval Luke, que está a apenas alguns dias de partir para uma missão no Iraque. Luke tem um passado problemático e deve dinheiro a um traficante. Apesar de suas diferenças políticas, eles entram em um acordo para se casarem, já que esposas de soldados têm acesso a plano de saúde e fuzileiros recebem um benefício financeiro. Um dia após a cerimônia, Luke parte para a guerra. Após dois meses, ele é gravemente ferido na perna e tem de retornar. Ambos precisarão conviver como marido e mulher, embora suas personalidades e ideais sejam opostos.

Um Marido Fiel (2022), Barbara Topsøe-Rothenborg Andreas Bastiansen / Netflix Christian e o Leonara são, aparentemente, um casal perfeito. Eles têm um filho que acabou de se curar de uma doença grave e agora o futuro parece brilhante novamente. Durante uma festa da empresa de Christian, Leonara vê o marido com uma moça mais jovem e pressente que ele irá deixá-la. Se sentindo injustiçada, já que Leonara sacrificou sua carreira e desistiu de tudo para cuidar do filho doente e de sua família, ela decide tomar medidas extremas contra Christian. Mas ele também tem planos misteriosos contra a esposa.

O Soldado que não Existiu (2021), John Madden Giles Keyte / Netflix Em meio à Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas preparam uma tomada da Sicília pela costa sul. No entanto, os nazistas descobrem os planos. Os oficiais da inteligência, Ewe Montagu e Charles Cholmondelcy são convocados para elaborar uma estratégia para embaraçar os soldados de Hitler e fazê-los acreditar que o alvo das forças aliadas é, na realidade, a Grécia. Inspirado em uma história real.

Ted Bundy: A Confissão Final (2021), Amber Sealey Divulgação / XYZ Films Em 1980, o agente do FBI, Bill Hagmaier, é designado a entrevistar o serial killer condenado Ted Bundy em uma tentativa de coletar dados psicológicos. Bill deve ser convincente o bastante para que o assassino confie nele. Nos anos que antecedem a execução de Bundy, e ao longo de entrevistas espaçadas, os dois desenvolvem um estranho vínculo em que Bill deve julgar a sanidade de Bundy.

A Batalha Esquecida (2020), Matthijs van Heijningen Jr. Divulgação / Netflix Durante a Batalha do Escalda, em novembro de 1944, três jovens de lados opostos da guerra veem seus destinos entrelaçados por suas escolhas. Um deles, é um piloto holandês lutando em favor dos nazistas. O outro, um piloto britânico. Ainda, uma jovem da resistência. Eles fazem o que podem para conseguir sua liberdade, mas acabam afetando as vidas uns dos outros.

O Homem Invisível (2020), Leigh Whannell Divulgação / Universal Pictures Em uma manhã, Cecilia escapa da mansão de seu namorado drogado e violento e aciona a polícia, com medo de que ele venha a persegui-la. Logo ela descobre que ele tirou a própria vida. No entanto, incidentes e eventos estranhos começam a acontecer ao redor dela, levando Cecilia a desconfiar que seu namorado não está morto e é capaz de se tornar invisível. Mas convencer alguém disso pode ser um tanto quanto complicado, quando ele arma um cenário que coloca todas as evidências de sua morte contra ela.

Late Night (2019), Nisha Ganatra Divulgação / Amazon Studios Katherine Newbury é uma apresentadora de talk-show, cujo programa costumava ser inovador, mas agora se tornou obsoleto. A chefe da emissora, Caroline Morton, informa Katherine que ela só tem mais uma temporada antes de ser substituída por alguém mais jovem, divertido e homem. Desesperada para provar seu valor, ela decide que o seu programa precisa de uma mulher como roteirista, ao invés de sua equipe formada exclusivamente por homens. Então, entra Molly Patel, que é ridicularizada por seus ressentidos colegas de trabalho. Ela tem novas ideias e está pronta para dar uma nova vida ao programa que representou tanto para ela ao longo de sua vida.