5 melhores filmes atuais na Netflix

Eu te confesso que fazer escolhas não é uma coisa fácil. No momento em que você opta por algo, automaticamente exclui outras opções que poderiam ser melhores. É difícil deixar escapar uma boa oportunidade na vida, mas é assim que as coisas são. As escolhas são essenciais para nos conduzir pelo caminho que estamos destinados a trilhar. Escolher uma profissão, com quem vai se casar, qual das ofertas de emprego irá agarrar ou qual roupa vestir pode influenciar em muitas outras situações. Optar por qual filme assistir pode não parecer ser uma das mais importantes escolhas que você vai fazer na sua vida, mas, com certeza, irá determinar como você está aproveitando seu tempo, se bem ou mal. Em um mundo onde estamos constantemente atolados de obrigações e compromissos, cada minuto é essencial. Nesta lista, a Revista Bula te dá dicas dos melhores filmes de agora para ver na Netflix. Destaques para “Como Seria Se…?”, de 2022, de Wanuri Kahiu; “De Férias da Família”, de 2022, de John Hamburg; e “Passei por Aqui”, de 2022, de Babak Anvari. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Como Seria se…? (2022), Wanuri Kahiu Felicia Graham / Netflix Logo antes de se formar na faculdade, Natalie fica dividida entre duas realidades paralelas: na primeira, ela fica grávida e continua morando em sua cidade natal. Na segunda, ela se muda para Los Angeles. Mas uma coisa é certa: nas duas realidades, Natalie vive amores marcantes, corre atrás do sucesso como artista e segue em frente em uma jornada para descobrir quem realmente é.

De Férias da Família (2022), John Hamburg Saeed Adyani / Netflix Sonny é um pai completamente dedicado, que passa o tempo todo em casa cuidando dos filhos. Quando seu melhor amigo Huck o convida para sua festa de 44 anos, Sonny é incentivado pela esposa a ir e de que ele precisa tirar um tempo para si mesmo. Mas Sonny não tem ideia das loucuras que o aguardam quando ele entra no ônibus da festa com Huck e seus amigos.

Passei por Aqui (2022), Babak Anvari Nick Wall / Netflix Dois grafiteiros, Toby e Jay, invadem casas de pessoas muito ricas e deixam a mensagem “Passei por aqui” em suas paredes. É uma forma de dizerem a eles que, apesar de ricos, não são invencíveis. Toby mora com sua mãe, Lizzie, e eles vivem uma relação conturbada. Toby é jovem pseudo-rebelde, emo e misógino. Logo ele e Jay também passarão a ter atritos, quando a personalidade de Toby bater de frente com os objetivos de Jay, que está prestes a ter um filho com a namorada, Naz. Toby acaba invadindo a casa de um ex-juiz sozinho e descobre que o homem guarda muitos segredos obscuros.

Um Marido Fiel (2022), Barbara Topsøe-Rothenborg Andreas Bastiansen / Netflix Christian e o Leonara são, aparentemente, um casal perfeito. Eles têm um filho que acabou de se curar de uma doença grave e agora o futuro parece brilhante novamente. Durante uma festa da empresa de Christian, Leonara vê o marido com uma moça mais jovem e pressente que ele irá deixá-la. Se sentindo injustiçada, já que Leonara sacrificou sua carreira e desistiu de tudo para cuidar do filho doente e de sua família, ela decide tomar medidas extremas contra Christian. Mas ele também tem planos misteriosos contra a esposa.