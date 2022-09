10 belos filmes da Netflix que ajudarão a superar os dias ruins

Não é à toa que nossa sociedade está doente. As pessoas estão depressivas, ansiosas, à beira de um colapso nervoso, se sentindo com baixa autoestima e tendo muitos transtornos psicológicos. As redes sociais, que deveriam servir como forma de aproximar as pessoas e relaxar, acabam colocando sobre nós a pressão pela vida perfeita, pela aparência ideal e sobre outras expectativas inalcançáveis. Isso tudo se soma aos problemas que carregamos em nossa trajetória, o peso da nossa história, com todas as crises familiares, de saúde, financeira e outras situações que nos sobrecarregam. A vida parece que será sempre ruim e muitas vezes a gente sente as forças se esgotarem. Se você está passando por algo assim, apenas respire fundo e saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas, a maioria, na verdade, se sente como você. Por isso, a Revista Bula trouxe uma seleção de filmes com histórias que vão te acalmar e te inspirar e que estão disponíveis na Netflix. Destaques para “Continência ao Amor”, de 2022, de Elizabeth Allen Rosenbaum; “O Festival dos Trovadores”, de 2022, de Özcan Alper; e “Quando a Vida Acontece” , de 2020, de Ulrike Kofler. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Continência ao Amor (2022), Elizabeth Allen Rosenbaum Hopper Stone / Netflix Cassie é uma jovem independente e feminista, que trabalha como garçonete e tenta decolar com sua banda de rock. Enquanto isso, sofre de diabetes tipo 1 e não têm condições financeiras de se tratar e comprar a insulina semanal. Ela conhece o fuzileiro naval Luke, que está a apenas alguns dias de partir para uma missão no Iraque. Luke tem um passado problemático e deve dinheiro a um traficante. Apesar de suas diferenças políticas, eles entram em um acordo para se casarem, já que esposas de soldados têm acesso a plano de saúde e fuzileiros recebem um benefício financeiro. Um dia após a cerimônia, Luke parte para a guerra. Após dois meses, ele é gravemente ferido na perna e tem de retornar. Ambos precisarão conviver como marido e mulher, embora suas personalidades e ideais sejam opostos.

O Festival dos Trovadores (2022), Özcan Alper Divulgação / Netflix Settar Tanrıöğen visita o filho 25 anos após abandonar a família. O pai diz que passou para visitar o túmulo da esposa e que agora irá para Cars, na Turquia, encontrar seus amigos para o Festival dos Trovadores. No entanto, o filho logo fica sabendo que a saúde de seu pai está se deteriorando e toma a decisão de acompanhá-lo até o festival. Então, se inicia uma jornada cheia de tribulações e de momentos para resolver as queixas do passado que se acumularam e que estavam guardadas.

Um Inverno em Nova York (2019), Lone Scherfig Divulgação / Per Arnesen O drama interliga a vida de seis estranhos por meio de uma boa ação de cada um. Clara foi para Manhattan fugindo de seu marido abusivo, enquanto Alice está à beira de um burnout do trabalho como enfermeira de uma emergência. Jeff perde o emprego e, depois, seu apartamento, enquanto Marc luta para recomeçar sua vida após um tempo na prisão. John Peter é um homem solitário que precisa de amigos e Timofey quer que seu restaurante seja bem-sucedido.

A Caminho da Fé (2018), Joshua Marston Tina Rowden / Sundance Institute Carlton Pearson é um carismático bispo afro-americano que lidera uma próspera igreja evangélica em Tulsa. Sua congregação, assim outros grandes templos, tem visibilidade na televisão e fiéis por todo país. Ela funciona como um negócio, financiado pelos membros mais leais da comunidade. Após um noticiário informar sobre um massacre em Ruanda, Pearson ouve a voz de Deus dizer que as crianças ruandesas não podem ser abandonadas. Conforme a mensagem se torna uma missão no coração do bispo, outros cristãos, que acreditam que os não-fiéis não são dignos da salvação, se opõem culminando em um intenso confronto com a hierarquia pentecostal.

Extraordinário (2017), Stephen Chbosky Dale Robinette / Studiocanal Auggie Pullmann vai começar a quinta série e pela primeira vez irá para a escola e conviverá com outros colegas. Antes, ele recebia educação em casa, pela sua mãe, Isabel. Além de se preocupar com o quanto as outras crianças são mais avançadas no ensino, Auggie nasceu com uma anormalidade genética que tornou seu rosto bem diferente do comum. Ele passou por mais de 20 cirurgias e agora pode ouvir e falar como uma criança qualquer, mas fisicamente ele não se encaixa. Sem poder usar seu capacete de astronauta na escola, Auggie e sua família enfrentarão grandes desafios com essa nova mudança.

Rock my Heart (2017), Hanno Olderdissen Wild Bunch Germany / Bernd Spauke Jana Hilbig tem 17 anos e luta para ter uma vida normal, apesar de um problema cardíaco. Ela é rebelde e propositadamente sempre coloca sua segurança em risco, testando seus limites. Durante um acidente, Jana tem a visão de um cavalo. Após se recuperar, ela encontra pessoalmente o animal em um centro de treinamento próximo de uma fazenda. O proprietário do cavalo, Paul, tem uma dívida milionária com um banco e está prestes a perder tudo. Sua última esperança é o garanhão, chamado Rock My Heart, que pode correr como um relâmpago. Se Paul conseguir prepará-lo para uma corrida de cavalos, poderá conseguir o dinheiro da dívida. É quando Jana entra e encontra um novo propósito para sua vida.