Os 7 melhores filmes da Netflix dos últimos 7 anos

De uma mera locadora que entregava os filmes direto na casa de seus clientes, a Netflix revolucionou a indústria cinematográfica. Nascido em 1997, em Scotts Valley, na Califórna, o serviço que nasceu e cresceu junto com a internet soube aproveitar muito bem o desenvolvimento tecnológico para criar uma nova forma de entregar filmes para o público. De locadora on-line para streaming e, agora, estúdio de cinema. A Netflix ensinou e continua ensinado seus adversários de mercado como acompanhar as mudanças do mundo e, durante a pandemia, mostrou que é possível levar as estreias do cinema das telonas para as telinhas. Nesta lista, apontamos sete sucessos de cada ano da plataforma dos últimos sete anos. Destaques para “Beasts of No Nation”, de 2015, de Cary Joji Fukunaga; “The Fundamentals of Caring”, de 2016, de Rob Burnett; e “Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe”, de 2017, de Noah Baumbach. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados por ano e não seguem critérios classificatórios.

Beasts of No Nation (2015), Cary Joji Fukunaga Divulgação / Netflix Em uma vila sem nome na África Ocidental, Agu, de 12 anos, e seus amigos passam os dias brincando, vagamente conscientes da guerra civil que está destruindo seu país em outros lugares. Um dia, sua aldeia é invadida por uma das facções em conflito, e Agu testemunha o assassinato de seu pai e irmão. Separado de sua mãe e irmã menor, Agu fica à deriva em uma área rural próxima de sua vila, onde é descoberto por um grupo de jovens guerrilheiros, liderados pelo carismático Comandante. Vendo em Agu potencial para ser um soldado, Comandante o prepara para se tornar um assassino frio e cruel.

The Fundamentals of Caring (2016), Rob Burnett Annette Brown / Netflix Trevor é um adolescente de 18 anos com distrofia muscular. Ben é um cuidador cujo primeiro cliente é Trevor. Com expectativa de viver poucos anos, o adolescente gasta seu tempo de frente para a televisão. Ben propõe que os dois façam uma viagem de carro pelo país e Trevor aceita. No meio da estrada, dão carona para Dot, uma jovem rebelde que embarcará com eles nessa aventura. Ao fim da jornada, o trio descobrirá a verdadeira amizade.

Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe (2017), Noah Baumbach Atsushi Nishijima / Netflix Harold Meyerowitz é um professor universitário aposentado cuja carreira de escultor nunca decolou. Casado quatro vezes, ele tem um talento especial para irritar as pessoas, em especial, seus três filhos. Danny, o mais velho, acabou de se separar de sua esposa e se mudou para a casa do pai. Quando os outros filhos, Jean e Matthew, aparecem para prestigiar Harold em uma cerimônia que irá celebrar seu talento artístico, o relacionamento disfuncional familiar é aflorado.

Roma (2018), Alfonso Cuarón Carlos Somonte / Netflix Cleo é uma jovem empregada doméstica que trabalha para uma família de classe média no bairro Colonia Roma, na Cidade do México, em meados de 1970. Enquanto Cleo se dedica incansavelmente ao serviço, o casal de patrões passa por uma crise no casamento. Cleo cuida dos quatro filhos da casa, enquanto equilibra sua própria vida romântica e suas ambições. Como pano de fundo, as tensões políticas experimentadas pelo país durante o período da chamada “guerra suja”.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Niko Tavernise / Netflix Na Pensilvânia, no ano de 1956, Frank Sheeran é um veterano de guerra de origem irlandesa que trabalha como motorista de caminhão e acidentalmente conhece o mafioso Russell Bufalino. Após realizar alguns serviços ilegais para Bufalino, Frank se torna seu homem de confiança. Então, Bufalino envia Frank para Chicago com a tarefa trabalhar como guarda-costas de Jimmy Hoffa, um poderoso líder sindical relacionado ao crime organizado. Frank mantém uma amizade íntima por quase 20 anos com Hoffa, que desaparece em 1975.

O que Ficou para Trás (2020), Remi Weekes Aidan Monaghan / Netflix Um casal atravessa o Sudão até a Inglaterra. Durante a travessia, um naufrágio tirou a vida de sua filha, Nyagak. Dela, resta apenas a lembrança em forma de uma boneca que carregava. Divididos entre o trauma e o alívio de finalmente alcançar seu destino, o casal mora em uma residência cedida pelo governo em uma pequena cidade inglesa, onde uma força do mal está à espreita. Enquanto isso, a legalização dos dois no país é avaliada.

Tick, Tick… Boom! (2021), Lin-Manuel Miranda Macall Polay / Netflix Perto de seu 30° aniversário, Jonathan Larson tem que servir mesas para se manter, enquanto escreve um musical quase autobiográfico. Preocupado com a possibilidade de ter optado equivocadamente pela carreira artística, ele se sente pressionado pela namorada, que quer afugentar suas pretensões profissionais, e pela melhor amiga, que abandonou o sonho de ser atriz para ter segurança financeira e por medo da Aids, que lança uma sombra sobre os profissionais da arte.