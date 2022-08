7 séries novas da Netflix que vão espantar a tristeza te deixar feliz instantaneamente

Tem dias que a gente acorda com a pá virada, cheio de problemas. A gravidade, claro, não vai deixar seu humor muito tempo lá no alto. O despertador não toca, o carro demora a pegar e você só pega sinal vermelho no caminho do trabalho. Depois, tudo continua dando errado e sua vontade era não ter levantado da cama. Calma. Se teu dia está ruim, temos uma sugestão que pode melhorar. Quando chegar em casa, ligue a televisão na Netflix e confira uma dessas séries engraçadas, fofas ou levinhas que vão melhorar bastante seu dia. Ligue o “foda-se” para tudo que deu errado e priorize sua saúde mental. Ria um pouco da vida com esses títulos. Destaques para “A Business Proposal”, de 2022, de Park Seon-ho; “Do Nada, Grávida”, de 2022, de Nikolaj Feifer e Amalie Næsby Fick; e “Heartstopper”, de 2022, de Alice Oseman. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Business Proposal (2022), Park Seon-ho Divulgação / Netflix Shin Ha-ri é apaixonada por um colega de trabalho, mas, para sua decepção, ele está comprometido. Ao desabafar sobre seus sentimentos com Jin Young-seo, uma jovem de origem rica, ela é convencida a ir em um encontro às cegas e se passar pela amiga. Surpreendentemente, o encontro é com o CEO da empresa em que trabalha, Kang Tae-mu, um jovem workaholic que decide que irá se casar com a primeira pessoa que conhecer para que seus objetivos profissionais não sejam comprometidos.

Do Nada, Grávida (2022), Nikolaj Feifer e Amalie Næsby Fick Tine Harden / Netflix Nana é uma médica de fertilidade que acaba de descobrir que seu período fértil está com prazo de validade bem curto. Em completo estado de embriaguez, ela se insemina com uma porção significativa do esperma de seu ex-namorado, o que inicia uma reação em cadeia de pequenas catástrofes. Ela fica grávida e agora deve explicar sua condição para o ex. Ela pretende reconquistá-lo, o problema é que ele não está nem remotamente interessado.

Heartstopper (2022), Alice Oseman Rob Youngson / Netflix Em uma escola de segundo grau na Inglaterra, Charlie é um adolescente abertamente gay e sério, enquanto Nick Nelson é um jogador de rugby alegre e de coração mole. Um dia, eles são obrigados a se sentar juntos. Logo eles se tornam amigos e Charlie se apaixona por Nick, embora pense que ele seja heterossexual. No entanto, um romance floresce entre eles, que descobrem que podem contar com uma forte comunidade de aliados e amigos.

Murderville (2022), Krister Johnson Darren Michaels / Netflix Terry Seatle é um detetive de polícia que deve solucionar um caso a cada episódio. A chefe da delegacia, que também é ex-mulher de Terry, acredita que ele não consegue se apegar a nenhum parceiro, então designa um “estagiário” para cada crime que Terry deve desvendar. Na verdade, os estagiários são celebridades que interpretam a si mesmas e sem roteiro. Eles não têm a menor ideia do que devem fazer, mas ao final de cada caso, precisam adivinhar o assassino.

Uncoupled (2022), Jefrey Richman e Darren Star Barbara Nitke / Netflix Michael Lawson é um corretor de sucesso em Nova York, com uma carreira invejável, uma família que o apoia, ótimos amigos e um casamento de 17 anos com Colin. Até que Colin decide o deixar às vésperas de seu aniversário de 50 anos. Sem chão, Michael tem de enfrentar a vida de solteirão em Nova York e a solidão sem sua alma-gêmea.

Hometown Cha-cha-cha (2021), Yoo Je Won Divulgação / Netflix Yoon Hye Jin é uma dentista bonita, inteligente e bem-sucedida, que se muda para a vila costeira de Gongjin. Na nova cidade, conhece Hong Du-Sik, um rapaz que a deixa intrigada. Chamado de Chefe Hong pelos locais, ele é bonito, inteligente e prestativo, mas está desempregado e é praticamente seu oposto.