10 filmes deliciosos na Netflix para esquecer os problemas e relaxar

Não são os momentos em um restaurante caro que vão ficar na lembrança. São aqueles dias em que nem sempre as coisas estão bem, mas você recebe uma mão amiga inesperada. Nem sempre é a viagem cara para Dubai, mas aquele bate-volta para a fazenda dos parentes no interior. É aquela tarde junto da família, um almoço singelo feito para quem ou por quem se ama. Um churrasco no domingo, uma galinhada com os avós. Tenho certeza de que lembranças similares a essas são as que trazem conforto para seu coração. Nesta lista, a Revista Bula selecionou alguns filmes disponíveis na Netflix que também tem sabor de aconchego e vão deixar seu dia muito melhor. Destaques para “Como Seria se…?”, de 2022, de Wanuri Kahiu; “O Resgate de Ruby”, de 2022, de Katt Shea; “Toscana”, de 2022, de Mehdi Avaz. Os filmes disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Como Seria se…? (2022), Wanuri Kahiu Felicia Graham / Netflix Logo antes de se formar na faculdade, Natalie fica dividida entre duas realidades paralelas: na primeira, ela fica grávida e continua morando em sua cidade natal. Na segunda, ela se muda para Los Angeles. Mas uma coisa é certa: nas duas realidades, Natalie vive amores marcantes, corre atrás do sucesso como artista e segue em frente em uma jornada para descobrir quem realmente é.

O Resgate de Ruby (2022), Katt Shea Ricardo Hubbs / Netflix Daniel O’Neil adota a cadelinha Ruby, a salvando de ser sacrificada. Ele é um soldado hiperativo e disléxico, que sonha em entrar na Rhode Island K9, uma academia de polícia de elite. Ruby, que também é hiperativa e precisa de treinamento, acaba por inspirá-lo a persistir em seu objetivo. A dupla enfrenta contratempos em sua jornada, mas com ajuda da família e de membros de sua comunidade, que apoiam e torcem por seu sucesso, eles superam seus desafios juntos.

Toscana (2022), Mehdi Avaz Divulgação / Netflix Theo é um chef de cozinha dinamarquês com negócios para resolver na Toscana. Ele deve viajar até o interior da Itália para vender algumas propriedades herdadas de seu pai. Quando ele conhece Sophia, ela o apresenta uma diversidade de sabores locais e o inspira na cozinha. Enquanto isso, um amor floresce entre eles, fazendo Theo repensar sua vida.

A Última Carta de Amor (2021), Augustine Frizzell Parisa Taghizadeh / Netflix Em 1960, Jennifer sofre um grave acidente de carro e tem amnésia. Ela tenta lentamente reconstruir sua vida com seu rigoroso marido, até que encontra uma série de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas apenas pela letra B, indicando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Décadas mais tarde, uma das cartas é encontrada pela jornalista Ellie, que fica obcecada em unir novamente os protagonistas deste amor proibido.

Um Ninho para Dois (2021), Theodore Melfi Opper Stone / Netflix Lilly e Jack Maynard estão passando por um momento difícil depois de sofrerem uma grande perda. Jack tem de enfrentar os problemas da família sozinho, enquanto Lilly lida com sua culpa. As dificuldades de Lilly ficam ainda piores quando um passarinho, que fez um ninho em seu quintal, começa a assediá-la e atacá-la. Comicamente obcecada em se livrar do pássaro, Lilly procura ajuda de Larry, um psicólogo peculiar que se tornou veterinário. Ele irá ajudá-la a explorar, reconhecer e enfrentar seus próprios problemas.

Isi e Ossi (2020), Oliver Kienle Divulgação / Netflix Isi é filha de um bilionário e está cansada de sua vida de luxos. Ela sonha em ser chef. Ossi é um boxeador pobre que tem sonhos grandes, mas precisa conseguir algum dinheiro para engatar sua carreira na luta. Um dia os dois se conhecem e decidem fingir que são um casal para que os pais de Isi paguem por seu curso de gastronomia. Em troca, ela ajudaria Ossi com dinheiro para o boxe.

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell Kerry Brown / Netflix Após a Segunda Guerra Mundial, uma escritora é convidada para participar de uma reunião de um clube do livro. Ao chegar no local, em uma pequena cidade, conhece o autor do convite, por quem se apaixona. No entanto, por trás do clube, a escritora descobre que a guerra ainda não acabou para essas pessoas marcadas pela perda de tantos entes queridos.

O Despertar de Motti (2018), Michael Steiner Divulgação / DCM Pictures Motti é o filho mais novo da família judia ortodoxa Wolkenbruch. Todos os seus irmãos já estão casados, mas ele rejeita todos os casamentos arranjados por seus pais. Quando ele se apaixona por Laura, uma garota da faculdade, ela o apresenta um mundo de bebidas, sexo e diversão. Em pânico, os pais o enviam para Israel para encontrar uma boa menina judaica, mas a rebeldia de Motti o segue onde quer que seja.

Toc Toc (2017), Vicente Villanueva Divulgação / Atresmedia Cine Blanca evita pegar em pessoas e superfícies. Ana Maria precisa verificar constantemente se fechou a porta ou a torneira. Emílio tem compulsão por acumular coisas. Otto gosta de organização e não consegue pisar em linhas. Lili tem ecolalia e repete tudo que os outros falam. Já Frederico tem tiques motores por conta de Síndrome de Tourette. Eles haviam marcado consultas individuais com um famoso psicólogo, mas descobrem que todos estão agendados para o mesmo horário e o profissional está atrasado. Após uma longa espera na recepção, decidem fazer por conta própria uma terapia em grupo.