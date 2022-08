As 10 melhores séries da Netflix na atualidade

A Netflix está com a programação cheia de séries novas, com muitos mistérios, crimes e intrigas. Mas, se você também é fã de romance e comédia, não se preocupe. Tem produção do seu gosto também. A Revista Bula reuniu nesta lista os melhores títulos dos últimos meses que estão disponíveis na Netflix. Aqui, séries que já estão fazendo sucesso entre os espectadores, entre críticos e algumas já despontam no topo dos mais vistos do streaming. Destaques para “Anatomia de um Escândalo”, de 2022, de S.J. Clarkson; “Clark”, de 2021, de Jonas Åkerlund; e “Coração Marcado”, de 2022, de Camilo Veja. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Anatomia de um Escândalo (2022), S.J. Clarkson Ana Cristina Blumenkron / Netflix James e Sophie Whitehouse vivem em um mundo perfeito. Ele é ministro do parlamento britânico e possui uma família amorosa em um lar impecavelmente feliz. Até que um segredo escandaloso vem à tona. Ele é acusado de um crime chocante e a advogada Kate Woodcroft ameaça destruir o casamento de Whitehouse e o prestígio que ele tem perante o povo.

Clark (2022), Jonas Åkerlund Audrius Solominas / Netflix Baseada na vida de Clark Olofsson, que, de um bandido medíocre, se tornou o primeiro gângster celebridade na Suécia. Enigmático e incompreendido, Clark teve condenações por tráfico de drogas, tentativa de homicídio e assalto a bancos. Com mais da metade de sua vida vivida atrás das grades, ele deixou um rastro de trauma, desgosto e devastação por onde passou e deu origem para a chamada “Síndrome de Estocolmo” quando, durante um assalto a banco, fez toda Suécia se apaixonar por ele.

Coração Marcado (2022), Camilo Vega Gustavo Cabrera / Netflix Quando a esposa de Simón é sequestrada e morta por um grupo de tráfico de órgãos, ele decide ir em busca de vingança. Enquanto mergulha no submundo de perigosos criminosos, se apaixona por Camila, esposa de um poderoso chefe de quadrilha. O problema é que Camila é a razão de sua esposa ter sido morta e a atual portadora de seu coração roubado.

Heartstopper (2022), Alice Oseman Rob Youngson / Netflix Em uma escola de segundo grau na Inglaterra, Charlie é um adolescente abertamente gay e sério, enquanto Nick Nelson é um jogador de rugby alegre e de coração mole. Um dia, eles são obrigados a se sentar juntos. Logo eles se tornam amigos e Charlie se apaixona por Nick, embora pense que ele seja heterossexual. No entanto, um romance floresce entre eles, que descobrem que podem contar com uma forte comunidade de aliados e amigos.

Inventando Anna (2022), Shonda Rhimes David Giesbrecht / Netflix Em 2017, O Ministério Público de Manhattan acusa Anna Sorokin, também conhecida como Anna Delvey, de furtos e roubos. Há um pequeno artigo sobre sua prisão no “Post”, mas a história pessoal de Anna Delvey passa despercebida. Até que a jornalista Vivian Kent decide ir a fundo e investigar a vida da jovem russa, que se fingiu de herdeira alemã para viver uma rotina de luxo em Nova York, bancada por pessoas que caíram em seus golpes.

Meia-Noite no Hotel Pera Palace (2022), Sam Anzel e Kelly McPherson Morteza Atabaki / Netflix Esra é uma jovem jornalista e leitora ávida de Agatha Christie. Convidada a escrever sobre o Hotel Pera Palace em seu 130º aniversário, ela conhece Ahmet, gerente do hotel. Ahmet conta a Esra sobre várias histórias que ocorreram no local há cem anos, como se fosse uma testemunha. Uma chuva forte começa a cair e Ahmet convida Esra a se hospedar. Antes da meia-noite, a jovem encontra uma chave ao lado de sua cama e acredita que Ahmet deixou para ela a chave do quarto em que Agatha Christie se hospedou no hotel. Feliz com a oportunidade única, Esra entra no famoso quarto. Quando o relógio marca meia-noite, há um terremoto repentino e Esra é transportada para uma outra época.

O Homem das Castanhas (2021), Dorte Warnøe Høgh e David Sandreuter Divulgação / Netflix Os detetives Naia Thulin e Mark Hess investigam a cena de um assassinato brutal envolvendo uma mãe encontrada morta em um playground com uma das mãos amputada. No local do crime, o assassino deixou para trás uma estranha estatueta feita de castanhas. O souvenir conduz os investigadores por um caminho misterioso e sombrio para encontrar o autor da violência, que também se acredita estar por trás do desaparecimento da adolescente Kristine Hartung, filha da ministra de Relações Sociais do país, Rosa.

Sandman (2022), Neil Gaiman e David S. Goyer Divulgação / Netflix O deus do sonho, conhecido como Morpheus, governa seu próprio reino espiritual e domina todos os sonhos e pesadelos entre humanos. Em 1916, ele é capturado durante um ritual de ocultismo e passa 105 anos preso em uma redoma, sem seu elmo, sua mala de areia mágica e seu rubi, que são as ferramentas que lhe conferem poder. Após escapar de seu cativeiro, em 2021, Morpheus embarca em uma jornada para recuperar seus objetos perdidos e, consequentemente, seus poderes.