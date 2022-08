6 grandes filmes de 2022, na Netflix, que você certamente não viu

Muita gente trabalha, estuda, faz academia e ainda tem outros compromissos. Assim fica difícil encontrar tempo para simplesmente sentar no sofá e relaxar. Até porque as ocupações do nosso dia sugam tanto nossas energias, que quando terminamos tudo, só queremos nos jogar na cama e, finalmente, dormir. Principalmente se você já tem filhos. O sono é uma das coisas que os pais mais prezam. Agora, se você ainda está jovem, cheio de energia e desimpedido por crianças, consegue se manter acordado até um pouco mais tarde, ir para a balada e ver uns filminhos depois do trabalho. Nesta lista, a Revista Bula traz algumas produções que se você ainda não viu, deveria ver agora! Destaques para “A Voz do Empoderamento”, de Sanjay Leela Bhansali; “Contra o Gelo”, de Peter Flinth; e “Munique: No Limite da Guerra”, de Christian Schowochow. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

A Voz do Empoderamento, Sanjay Leela Bhansali Bhansali Productions Gangubai foi enganada por seu amante, que a levou a Mumbai com a promessa de torná-la uma estrela de Bollywood. No entanto, ele a vendeu como prostituta. Anos mais tarde, Gangu se torna uma espécie de liderança feminina e as garotas do bordel se tornam sua família. Então, ela decide entrar para a política para defender essas mulheres. Sua jornada é repleta de desafios, adversários e estigmas sociais que despertarão em Gangu seu lado mais forte.

Contra o Gelo, Peter Flinth Lilja Jonsdottir / Netflix Em 1909, a Expedição Ártica da Dinamarca, liderada pelo capitão Ejnar Mikkelsen, tenta resistir à reivindicação dos Estados Unidos ao nordeste da Groenlândia. De acordo com o país norte-americano, a Groenlândia era parte dos Estados Unidos, que havia se divido em um outro pedaço de terra. Mikkelsen embarca em uma jornada pelo gelo com seu colega Iver Iverson para encontrar provas de que a Groenlândia é uma ilha. A jornada, no entanto, se mostrará muito mais complicada que o esperado, sujeitando os expedicionários à fome, fadiga extrema, ataque de urso polar e paranoia.

Munique: No Limite da Guerra, Christian Schwochow Frederic Batier / Netflix Em 1938, durante a Conferência de Munique, líderes europeus realizam uma tentativa de impedir Adolf Hitler de invadir a Tchecoslováquia e dar início a outro conflito global. O funcionário público britânico Hugh Legat e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam para Munique para participar da reunião. Logo eles são encarregados de uma missão diferente, que tem o intuito de revelar aos líderes mundiais, incluindo Neville Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, um documento confidencial que comprova os planos de Hitler em expandir o território alemão. A esperança é de que Chamberlain não leve adiante o plano de dar os Sudetos ao chefe de Estado alemão.

Entre Frestas, Piotr Domalewski Bartosz Mrozowski / Netflix Ambientado na Polônia, nos anos 1980, o filme narra a história de Robert, um policial comunista que luta para rastrear um assassino em série que tem como alvo homens gays, em Varsóvia. Durante sua investigação, ele conhece Arek e decide usá-lo como informante. Conforme se aprofunda no caso, sua vida pessoal começa a ser afetada por seu trabalho.

RRR — Rise Roar Revolt, S.S. Rajamouli Divulgação / Netflix Ambientado em 1920, em Delhi, Ramaraju e Bheem se tornam amigos íntimos sem saber a verdade um do outro ou a intenção por trás de suas ações a favor ou contra o reino britânico. Enquanto Ramaraju é um jovem policial feroz de sangue quente, Bheem é inocente e calmo. Ramaraju trabalha para os britânicos, mas já foi submetido a muitas humilhações pela cor de sua pele. Por outro lado, Bheem é da tribo de Gond e veio a Delhi para resgatar Malli, sequestrada pelos britânicos. A amizade entre eles poderá se transformar quando a verdade vier à tona.