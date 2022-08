Os 10 melhores filmes atuais e do momento para assistir na Netflix nesse final de semana

Pensa em quanto dinheiro você estaria gastando há uns anos atrás se tivesse que ir ao cinema para assistir aos lançamentos do ano. Com as plataformas de streaming, tudo ficou mais fácil. Além de ver da sua casa, com a sua família, você gasta apenas o valor fixo da sua assinatura. A internet trouxe as salas de exibição para dentro da sua casa e tornou a sétima arte muito mais acessível. Os destaques desta lista são “A Fera do Mar”, de 2022, de Chris Williams; “Agente Oculto”, de 2022, de Anthony Russo e Joe Russo; e “Arremessando Alto”, de 2022, de Jeremiah Zagar. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Agente Oculto (2022), Anthony Russo e Joe Russo Paul Abell / Netflix O Agente Oculto é o agente da CIA Courtland Gentry, codinome Sierra Seis. Ele foi retirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy. No passado, Gentry foi um habilidoso ‘negociante da morte’, mas agora ele é o alvo. Lloyd Hansen, um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda, e a agente Dani já está pronta para defendê-lo.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Código: Imperador (2022), Jorge Coira Divulgação / Netflix Juan é um agente secreto que se aproxima de Wendy, uma empregada filipina que trabalha na casa de um casal envolvido com o tráfico de armas. Mas Juan também está envolvido em atividades ilegais para proteger interesses das elites mais poderosas do país. Uma de suas missões é impedir que Ángel Gonzalez, um político aparentemente comum, exponha segredos de um ator conhecido.

Como Seria se…? (2022), Wanuri Kahiu Felicia Graham / Netflix Logo antes de se formar na faculdade, Natalie fica dividida entre duas realidades paralelas: na primeira, ela fica grávida e continua morando em sua cidade natal. Na segunda, ela se muda para Los Angeles. Mas uma coisa é certa: nas duas realidades, Natalie vive amores marcantes, corre atrás do sucesso como artista e segue em frente em uma jornada para descobrir quem realmente é.

Continência ao Amor (2022), Elizabeth Allen Rosenbaum Hopper Stone / Netflix Cassie é uma jovem independente e feminista, que trabalha como garçonete e tenta decolar com sua banda de rock. Enquanto isso, sofre de diabetes tipo 1 e não têm condições financeiras de se tratar e comprar a insulina semanal. Ela conhece o fuzileiro naval Luke, que está a apenas alguns dias de partir para uma missão no Iraque. Luke tem um passado problemático e deve dinheiro a um traficante. Apesar de suas diferenças políticas, eles entram em um acordo para se casarem, já que esposas de soldados têm acesso a plano de saúde e fuzileiros recebem um benefício financeiro. Um dia após a cerimônia, Luke parte para a guerra. Após dois meses, ele é gravemente ferido na perna e tem de retornar. Ambos precisarão conviver como marido e mulher, embora suas personalidades e ideais sejam opostos.

Darlings (2022), Jasmeet K Reen Divulgação / Netflix Badru se casa com Hamza, que acaba se revelando um marido alcoólatra e violento, que repete ciclos de agressões torpes contra a esposa. Badru alimenta a esperança de que o marido vai mudar e que terão um filho juntos, mas quando a violência sai do controle, Badru e sua mãe, Shamshunnisa, decidem fazer justiça com as próprias mãos.

Dupla Jornada (2022), J.J. Perry Parrish Lewis / Netflix Bud Jablonski é um pai trabalhador que só quer dar uma vida tranquila para sua filha. Seu trabalho como limpador de piscinas de em San Francisco Valley, entretanto, não passa de fachada para sua verdadeira fonte de renda. Ele é um caçador de vampiros que integra a União Internacional de Caçadores de Vampiros.

O Resgate de Ruby (2022), Katt Shea Ricardo Hubbs / Netflix Daniel O’Neil adota a cadelinha Ruby, a salvando de ser sacrificada. Ele é um soldado hiperativo e disléxico, que sonha em entrar na Rhode Island K9, uma academia de polícia de elite. Ruby, que também é hiperativa e precisa de treinamento, acaba por inspirá-lo a persistir em seu objetivo. A dupla enfrenta contratempos em sua jornada, mas com ajuda da família e de membros de sua comunidade, que apoiam e torcem por seu sucesso, eles superam seus desafios juntos.

RRR — Rise Roar Revolt (2022), S.S. Rajamouli Divulgação / Netflix Ambientado em 1920, em Delhi, Ramaraju e Bheem se tornam amigos íntimos sem saber a verdade um do outro ou a intenção por trás de suas ações a favor ou contra o reino britânico. Enquanto Ramaraju é um jovem policial feroz de sangue quente, Bheem é inocente e calmo. Ramaraju trabalha para os britânicos, mas já foi submetido a muitas humilhações pela cor de sua pele. Por outro lado, Bheem é da tribo de Gond e veio a Delhi para resgatar Malli, sequestrada pelos britânicos. A amizade entre eles poderá se transformar quando a verdade vier à tona.

