5 melhores filmes lançados pelo Prime Video em 2022, classificados pelo público

Nem sempre o que agrada a crítica agrada o público e está tudo bem. Não é todo mundo que quer assistir um filme pensando no conceito, avaliando a crítica social, a dialética e a imagética e as inúmeras camadas por trás do entretenimento. Às vezes, tudo que o público quer é uma experiência imersiva, uma viagem fantástica, um minuto de esquecimento da realidade. Ou, quem sabe, conhecer uma história emocionante, desembaraçar sentimentos e jogá-los para fora do peito. Afinal, o cinema tem muitas funções e todas são igualmente importantes. Nesta lista, a opinião que vale é a do público. Aqui, os melhores filmes novos na avaliação da audiência no Prime Video. Destaques para “Assassino Sem Rastro”, de Martin Campell; “Casa Gucci”, de Ridley Scott; e “Dog: A Aventura de Uma Vida”, de Reid Carolin e Channing Tatum. Os títulos disponíveis no Prime Video não seguem critérios classificatórios e estão organizados de acordo com a ordem alfabética.

Assassino Sem Rastro, Martin Campbell Rico Torres / Splendid Film GmbH Jackson Briggs é um veterano do Exército dos EUA e mora em Montana. Ele está em busca de um emprego no corpo de segurança diplomático, apesar de uma lesão cerebral que sofreu enquanto estava no Oriente Médio. Quando ele descobre que seu amigo do Exército, o sargento Riley Rodriguez, morreu repentinamente, Briggs reencontra sua antiga unidade. Um oficial oferece a ele uma oportunidade: tomar conta do cão do Exército, Lulu, antes que seja sacrificado.

Casa Gucci (2021), Ridley Scott Divulgação / MGM Home Entertainment Patrizia Reggiani está determinada a não deixar nada impedir sua ascensão social. Seus sonhos estão prestes a se realizar, quando ela se casa com Maurizio, tímido herdeiro da fortuna Gucci. Ela o incentiva a demitir seus parentes e assumir o controle da empresa. Maurizio se torna o operador implacável da empresa, como ela almejou. No entanto, sua ambição a fará entrar em uma espiral de traição, decadência, vingança e crime.

Infiltrado (2021), Guy Ritchie Scott Garfield / Metropolitan FilmExport Patrick Hill é contratado como segurança em uma empresa de caminhões blindados, a Fortico Security. Esses caminhões têm a missão de transferir o dinheiro de instituições financeiras de maneira segura. No entanto, recentemente, um dos caminhões blindados foi assaltado por homens fortemente armados, que mataram dois motoristas da empresa. Quando em uma nova tentativa de assalto, Hill consegue impedir o sucesso dos criminosos, ele se torna o queridinho entre os colegas. Mas há algo sobre Hill que parece suspeito.