5 filmes novos da Netflix que farão seu coração sair pela boca

Um Clássico Filme de Terror (2021), Roberto De Feo e Paolo Strippoli

Divulgação / Loris T. Zambelli

Cinco pessoas pegam carona em um motorhome para um destino em comum. A noite cai e, no meio da rodovia, o cadáver de um animal os obriga a desviar o veículo, que acerta uma árvore. Quando retomam a consciência, se veem no meio do nada. A estrada em que estavam simplesmente desaparece e há apenas uma densa e impenetrável floresta ao seu redor. Em uma clareira no meio da mata, uma casa de madeira que descobrem ser o local de uma seita tenebrosa.