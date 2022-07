7 filmes na Netflix que farão seu coração sair pela boca

Prepare-se para as cenas mais aterrorizantes de sua vida. Não, não estamos falando das eleições de 2018, nem de uma nova pandemia. Não se preocupe por enquanto, não estamos sabendo de novos aumentos da gasolina. O terror aqui não vai afetar seu bolso ou seu emprego, mas você vai sentir tanto medo quanto aquele que bate quando você abre o aplicativo do banco e vê quanto sobrou de dinheiro na sua conta no final do mês. A Revista Bula selecionou algumas das produções mais aterrorizantes disponíveis na Netflix e que vão te mostrar que susto pouco é bobagem. Com esses títulos, o terror é tão extremo que vai deixar suas pernas cambaleando. Destaques para “Marcas da Maldição”, de 2022, de Kevin Ko; “Kingdom: Ashin of the North”, de 2021, de Seong-hun Kim; e “Veronica”, de 2017, de Paco Plaza. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Marcas da Maldição (2022), Kevin Ko Divulgação / Netflix Ruo-nan se reencontra com sua filha Dodo, depois de ficar seis anos em tratamento psiquiátrico por conta de eventos traumáticos. Antes, ela fazia parte de um vlog chamado “Ghostbusters”, com seu namorado Dom e um parente dele, Yuan. Eles haviam viajado para uma vila remota, onde a família de Yuan realizava rituais religiosos secretos. Enquanto assistiam aos rituais, eles liberaram acidentalmente um demônio, que provocou eventos assustadores. Agora, para proteger a si própria e sua filha, Ruo-nan deverá retornar ao local onde tudo começou.

Kingdom: Ashin of the North (2021), Seong-hun Kim Divulgação / Netflix O filme é uma sequência da série de época que segue o príncipe Lee Chang e um grupo de sobreviventes que tentam controlar a eclosão de uma peste misteriosa que transforma pessoas em mortos-vivos. O enredo gira em torno da enigmática personagem Ashin, que apareceu no final da segunda temporada da série. A nova história irá detalhar o passado dela no Norte e como a tragédia e a traição alimentam sua fome de vingança. Também conta como o destino de Ashin se entrelaça com o de Min Chi-rok.

Veronica (2017), Paco Plaza Divulgação / Sony Pictures Releasing Em Madrid, 1991, alunos de uma escola católica saem ao pátio para assistir um eclipse solar. Em vez de se juntar a eles, Veronica e dois amigos escapam para o porão do colégio para usar um tabuleiro de Ouija. Eles tentam invocar o pai morto de Veronica, mas o plano não dá certo. Mais tarde, na casa da adolescente, eventos paranormais indicam que o grupo liberou um espírito maligno que agora atormenta Veronica e sua família.

Invasão Zumbi (2016), Sang-ho Yeon Divulgação / Well Go USA Seok-woo é um pai distante que tenta se aproximar da filha, Su-an, com uma viagem para Busan. Já na estação de trem, alguns indícios levam a acreditar que algo de errado está acontecendo na Coreia do Sul. Quando o trem se prepara para partir, uma jovem que acaba de ser mordida começa a ter espasmos. Não demora para que ela se transforme em zumbi e comece a contaminar todos em seu caminho. Seok-woo e Su-an terão de se unir a outros sobreviventes para se salvarem contra um exército de mortos-vivos.

Ouija: Origem do Mal (2016), Mike Flanagan Divulgação / Universal Pictures Em 1967, a viúva Alice Zander e suas duas filhas, Paulina e Doris, tentam sobreviver como falsas videntes. Mas as contas só aumentam e o banco quer tomar a casa delas. Então, Alice compra um tabuleiro de ouija para apimentar os negócios. Assim que ela começa a jogar, Doris passa a canalizar espíritos do além. No início, Doris ajuda nas leituras, mas logo os espíritos começam a fazer coisas terríveis. O padre Tom é acionado para ajudar, mas pode ser tarde demais.

A Bruxa (2015), Robert Eggers Divulgação / Universal Pictures Uma família fanática religiosa ocupa um terreno nos arredores de uma floresta nos Estados Unidos, no século 17, após serem expulsos da vila onde moravam. William, a esposa e os cinco filhos são assombrados pela ideia de que uma suposta bruxa que mora nos vales ronda a fazenda. Quando o bebê recém-nascido desaparece, o clima entre os membros da família fica carregado de tensão. As mulheres se tornam suspeitas de bruxaria. Especialmente Thomasin, uma adolescente com pensamentos avançados demais para sua época e núcleo social.