Os 7 melhores filmes que estrearam nos cinemas em 2022, até agora

Se você sempre foi apaixonado em filmes e acredita que as salas de cinema são locais muito mais encantadores e mágicos para se assistir às produções, deve estar curioso por essa lista. Nos anos 1980, com a chegada das videolocadoras e a popularização das televisões, chegaram a acreditar que os cinemas seriam extintos, acredita? O cineasta Giuseppe Tornatore chegou a fazer um filme sobre isso, chamado “Cinema Paradiso”, que é uma belíssima declaração de amor às salas de exibição e um adeus. Só que essa despedida nunca se concretizou, realmente. Nem mesmo com a chegada dos streamings, porque, convenhamos, as salas de cinema possuem um romantismo insubstituível. Se você ama ver um filme em uma telona, confira os melhores lançamentos do ano de 2022, até agora. Destaques para “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, de David Yates; “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, de Sam Raimi; e “Elvis”, de Baz Luhrmann. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, David Yates Warner Bros / Jaap Buitendijk Em 1932, Gellert e seu círculo íntimo de seguidores acredita que ele é o irmão rejeitado de Alvo Dumbledore. Eles vêm reunindo apoio para a causa supremacista de sangue puro. À medida que a eleição do Supremo Mugwumo da Confederação Internacional dos Bruxos se aproxima, Dumbledore encarrega o magizoologista Newt Scamander e um grupo de feiticeiros poderosos e leais para intervir, na esperança de impedir Grindelwald de fraudar a eleição.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Sam Raimi Divulgação / Marvel Studios Doutor Stephen Strange participa do casamento de sua amiga, a doutora Christine Palmer. Durante a festa, ele se transforma em Doutor Estranho para intervir em uma luta sobrenatural entre dois personagens do multiverso: um monstro gigante e caolho e uma adolescente, chamada America Chavez. Tendo conhecido outra versão do Doutor Estranho, America sabe que as criaturas estão sendo enviadas para roubar sua habilidade de transitar no multiverso, que ela não pode controlar e que só se manifesta sob severa angústia de vida ou morte. Então, Estranho pede ajuda ao feiticeiro Supremo Wong e Wanda Maximoff para rastrear Big Bad, responsável pelos ataques à America.

Elvis, Baz Luhrmann Divulgação / Warner Bros. Coronel Tom Parker tem um derrame e é levado às pressas para o hospital. Em seus últimos momentos, os jornais o retratam como um mentiroso e vigarista. Então, um flashback o leva de volta aos anos 1950, quando ele, ainda um imigrante holandês ilegal, trabalhava para o cantor de country Hank Snow. Então, ele escuta pela primeira vez um disco de Elvis. Logo, Elvis se junta à turnê de Hank, apresentando ao público canções mergulhadas em influência negra. Convencendo Elvis a trabalhar com ele, Parker transforma o jovem em um sucesso meteórico e revolucionário.

O Homem do Norte, Robert Eggers Aidan Monaghan / Focus Features Baseada em “Amleth”, de Saxo Grammaticus, e, também, “Hamlet”, mas adaptada para o universo viking, em que morrer pela espada é a maior das honras para um homem nobre, o jovem príncipe Amleth quer vingar a morte de seu pai, o rei Aurvandil. O monarca foi assassinado pelo tio, que tomou o trono. Agora, Amleth quer reivindicar seu direito à primogenitura, mas encontrará muitos percalços em seu caminho, dentre eles, o amor.

O Peso do Talento, Tom Gormican Katalin Vermes / Lionsgate Um decadente e financeiramente falido Nicolas Cage aceita uma oferta de 1 milhão de dólares para ir a uma festa de aniversário de um fã fanático e perigoso, o milionário chefe do tráfico de drogas Javi Gutierrez. Tudo toma um rumo inesperado, quando o ator é recrutado pela CIA e forçado a encarnar vários de seus personagens icônicos das telas para salvar a si mesmo e seus entes queridos.

The Batman, Matt Reeves Jonathan Olley / Warner Bros. Batman ainda está em seus primeiros anos como vigilante, quando encontra uma pista enigmática, que revela que o prefeito assassinado de Gotham tinha uma amante secreta. A mulher está sob a proteção de Selina Kyle, conhecida como Mulher-Gato, mas criminosos conseguem sequestrá-la mesmo assim. Juntos, Selina e Batman infiltram em uma boate secreta, onde políticos e gângsters se divertem e selam acordos. Enquanto isso, o assassino do prefeito, o vilão Charada, faz mais uma vítima fatal, e deixa para Batman e o tenente Gordon mais pistas. Elas servem para ajudar os dois a encontrarem o “rato”, alguém que está vazando informações confidenciais sobre pessoas influentes.