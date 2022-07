Os 10 melhores filmes da atualidade para assistir na Netflix esse final de semana

O Sentido da Vida (2022), Nicholas DiBella

Divulgação / Netflix

Ali Spencer é uma adolescente popular com um futuro promissor. Ela é presidente do conselho estudantil, capitã do time de futebol, namorada do cara mais popular da escola e amiga do grupo de garotas que definem a hierarquia social no colégio. Ali mantém notas altas e recentemente recebeu uma bolsa de estudos integral para a Universidade de Brown. Tudo está como ela planejou. Até que um acidente de carro a faz perder a memória, a identidade e, potencialmente, seu futuro.