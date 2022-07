Aclamados pela crítica, 5 filmes lançados pela Netflix em 2022 que tem mais de 90% de avaliações positivas

Você pode até não saber o que é Rotten Tomatoes ou nem se importar com a avalição desses filmes nesta plataforma, mas para muita gente, especialmente pessoas que atuam na área do cinema, as notas recebidas por lá são muito importantes. Elas guiam boa parte do público sobre a qualidade das produções, mostram como está o filme na opinião da audiência e, ainda, reúne um grupo de críticos, especialistas e jornalistas dos maiores veículos de comunicação do mundo que dão seus pitacos sobre os erros e acertos das obras. Ou seja, quer entender se um filme vale mesmo a pena ver? Lá é o melhor lugar para saber essa resposta. Nesta lista, alguns dos filmes super elogiados na plataforma. Destaques para “A Fera do Mar”, de 2022, de Chris Williams; “Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial”, de 2022, de Richard Linklater; e “Arremessando Alto”, de 2022, de Jeremiah Zagar. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Fera do Mar (2022), Chris Williams Foto: Divulgação / Netflix Nos tempos em que feras aterrorizantes surgiam nos mares e caçadores de monstros eram verdadeiros heróis, Jacob Holland era o mais conhecido de todos. Agora, o famoso aventureiro irá se deparar com Maisie Brumble, uma jovem que embarcou clandestinamente em seu navio. Ela se tornará uma fiel e inesperada aliada em uma jornada cheia de aventuras por lugares inexplorados.

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial (2022), Richard Linklater Foto: Divulgação / Netflix Nos dias que antecedem a missão de pouso na lua Apollo 11, Stan, um menino de 10 anos e meio, estudante da quarta série e morador do subúrbio de Houston, é recrutado por dois agentes do governo enquanto brinca no playground. Ele é convidado para ser um proto-astronauta. O filme é livremente inspirado na infância e imaginação do diretor Richard Linklater, durante o verão de 1969, quando ele morava próximo da Nasa, e em suas lembranças da primeira chegada do homem à Lua.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Mães Paralelas (2022), Pedro Almodóvar Divulgação / Sony Pictures Entertainment Após a fotógrafa profissional Janis conhecer Arturo, um arqueólogo forense, em um ensaio para uma revista, eles voltam a trabalhar juntos na escavação de uma vala comum em uma aldeia. Logo os dois embarcam em um caso apaixonado, embora Arturo seja casado. Janis engravida. Na sala de parto, ela conhece Ana, uma adolescente problemática, cuja gravidez é igualmente acidental. A amizade entre elas continua para além das paredes do hospital e se torna íntima. Tudo muda quando Janis descobre que suas filhas foram trocadas na maternidade.