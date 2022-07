Os 10 filmes da Netflix mais assistidos em 2022, até agora

Se você tem curiosidade em saber quais as produções da Netflix que mais estão fazendo sucesso entre os assinantes, você veio ao lugar certo. Essa lista é dedicada às 10 produções com mais visualizações da plataforma. O nosso medidor ultraconfiável é o Flix Patrol, que atualiza diariamente as cartelas de sucessos de centenas de streamings ao redor do mundo. Confira os títulos que todo mundo já viu e saiba se você já assistiu todos eles também. Destaques para “O Golpista do Tinder”, de 2022, de Felicity Morris; “O Projeto Adam”, de 2022, de Shawn Levy; “Não Olhe Para Cima”, de 2021, de Adam McKay. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o mais para o menos visto.

O Golpista do Tinder (2022), Felicity Morris Joshua Wilks / Netflix O documentário conta a história do vigarista Shimon Hayut, preso em 2019, por se passar por um playboy milionário no Tinder e cometer fraudes contra mulheres de centenas de milhares de dólares. A história do criminoso prolífico e das vítimas que tiveram coragem de derrubá-lo é contada nesse filme. Entre as namoradas, Cecilie Fjellhoy, que conheceu Hayut no aplicativo e, depois de ser enganada, foi atrás de vingança e descobriu muitas outras vítimas.

O Projeto Adam (2022), Shawn Levy Doane Gregory / Netflix Adam Reed é um garoto de 13 anos que perdeu seu pai há um ano. Um dia, ele encontra um piloto ferido escondido na garagem de sua casa. Este homem misterioso é o próprio Adam muitos anos mais velho, que voltou no tempo para se dedicar a uma missão secreta. Juntos, eles devem embarcar em uma aventura no passado para salvar seu pai. No entanto, há um problema: os dois Adams não se dão nem um pouco bem.

Não Olhe para Cima (2021), Adam McKay Niko Tavernise / Netflix Kate Dibiasky, uma estudante de astronomia, e seu professor, dr. Randall Mindy, descobrem um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. A apenas seis meses do impacto, eles precisam chamar atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

De Volta ao Baile (2022), Alex Hardcastle Boris Martin / Netflix Stephanie é uma adolescente australiana, que se muda para os Estados Unidos na década de 1990 e sente dificuldades para se adaptar no ensino médio. Ela decide mudar seu visual e seu grupo de amigos para tentar se tornar popular. Seus esforços lhe garantem um namoro com o cara mais gato do colégio e o posto de capitã das líderes de torcida. Mas quando um acidente a deixa em coma, ela acorda 20 anos depois. Agora, com 37, ela decide voltar para o colégio para terminar seus estudos e conquistar o sonho de ser a rainha do baile.

Ainda Estou Aqui (2022), Arie Posin Tina Rowden / Netflix Tessa é uma adolescente que, durante sua infância, pulou por lares adotivos e não acredita mais que merece amor. Após se encontrar com Skylar, um jovem de uma cidade vizinha, seu coração começa a se abrir. No entanto, o casal sofre um acidente de carro. Skylar morre e Tessa sobrevive. Após procurar respostas para o que aconteceu, Tessa passa a acreditar que Skylar está tentando se comunicar com ela. Com ajuda de sua melhor amiga, Tessa tenta se reconectar com Skylar uma última vez.

Combinação Perfeita (2022), Stuart McDonald Vince Valitutti / Netflix Lola Alvarez é uma executiva bem-sucedida de Los Angeles, que atende uma renomada vinícola na Austrália e está à procura de um novo importador. Quando seu colega de trabalho rouba uma de suas ideias e apresenta como sua, Lola sai do emprego e vai atrás de sua conta australiana de forma independente. Ela viaja para a área rural do vinhedo e aceita uma proposta de trabalho temporário na fazenda para provar sua competência. Ela está constantemente supervisionada pelo chefe, Max, e atormentada por um grupo de trabalhadores divertidos e esforçados. Enquanto isso, Lola e Max estão cada vez mais atraídos um pelo outro. No entanto, Max, esconde um segredo de todos.

O Homem de Toronto (2022), Patrick Hughes Sabrina Lantos / Netflix Um consultor de vendas desastrado e azarado de Nova York encontra acidentalmente, em um Airbnb, com o assassino mais mortal do mundo, conhecido como “O Homem de Toronto”. Uma confusão de identidades transforma a estadia do homem em um completo e perigoso caos.

365 Dias: Hoje (2022), Barbara Bialowas e Tomasz Mandez Karolina Grabowska / Netflix Massimo é membro de uma família da máfia siciliana que sequestra Laura, após ficar anos obcecado por ela. Ele a desafia a se apaixonar por ele dentro do período de um ano e, caso contrário, ele a libertará. Agora casados, eles estão à espera do primeiro filho. No entanto, um grande obstáculo surge quando o inimigo de Massimo, Marcelo “Nacho” Matos, também sequestra Laura e se apaixona por ela. Além disso, problemas familiares também irão interferir na felicidade do casal problemático.