6 filmes que acabaram de chegar ao catálogo Netflix e que você deveria assistir

A Netflix encheu a plataforma com novidades para não dar espaço para o tédio no mês de julho. As crianças e adolescentes entram de férias, alguns pais também e, com a família toda dentro de casa, a programação ficou muito mais recheada de títulos. A Revista Bula te conta quais são algumas das estreias e inclusões na plataforma. Então, se você está em busca de um bom filme para assistir nos próximos dias, acompanhe essa lista e saiba de tudo. Destaques para “O Homem de Toronto”, de 2022, de Patrick Hughes; “Instinto de Sobrevivência”, de 2020, de Emre Akay; e “Era Uma Vez… em Hollywood”, de 2019, de Quentin Tarantino. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Homem de Toronto (2022), Patrick Hughes Sabrina Lantos / Netflix Um consultor de vendas desastrado e azarado de Nova York encontra acidentalmente, em um Airbnb, com o assassino mais mortal do mundo, conhecido como “O Homem de Toronto”. Uma confusão de identidades transforma a estadia do homem em um completo e perigoso caos.

Instinto de Sobrevivência (2020), Emre Akay Divulgação / Netflix Ayse é flagrada por um policial, Sedat, com seu amante em um apartamento abandonado. Ele mata o homem e Ayse escapa. Rejeitada pelos familiares e amigos, que condenam seu adultério, Ayse é forçada a roubar dinheiro e o carro de seu pai para fugir da cidade como uma fora da lei. Perseguida por Sedat e outros três homens, ela terá de se aprofundar no meio de uma floresta para escapar da violência da sociedade patriarcal.

Era Uma Vez Em… Hollywood (2019), Quentin Tarantino Andrew Cooper / Sony Pictures Rick Dalton, um ator outrora bem-sucedido, agora vê sua estrela ofuscar, quando é forçado a assumir papéis coadjuvantes em filmes protagonizados por talentos emergentes. Seu dublê e melhor amigo, Cliff Booth, é um ex-boina verde da Segunda Guerra Mundial cuja carreira em Hollywood declina junto com a de Dalton. Sharon Tate e seu marido, Roman Polanski, se mudam para a casa ao lado de Dalton, na Cielo Drive. O ator decadente espera fazer networking para tentar reviver sua carreira. A história sinuosa leva Dalton, Cliff e Sharon à noite de 8 de agosto de 1969, quando ocorre um confronto violento com a Família Manson.

O Assassino: O Primeiro Alvo (2017), Michael Cuesta Christian Black / StudioCanal Mitch Rapp pede sua namorada em casamento em uma praia paradisíaca e ela aceita. Do nada, terroristas chegam, atacam e matam todos, exceto Mitch, que consegue fugir. Com o coração partido e desejo de vingança, Mitch treina para se infiltrar em células terroristas e eliminá-las. A vice-diretora da CIA, Irene Kennedy, o intercepta e o recruta como agente de operações obscuras, o enviando para treinar com o ex-soldado da marinha Stan Hurley. Sua primeira missão é rastrear componentes de armas nucleares que estão sendo vendidas no mercado ilegal. Mas quando eles descobrem quem está montando a arma, eles devem mudar sua tática.

Campo Minado (2016), Fabio Guaglione e Fabio Rosinaro Divulgação / Entertainment One Mike é um franco-atirador e Tommy, seu observador. Eles estão em um cume, durante uma missão, quando seu alvo aparece à vista. Um comboio surge no horizonte e cruza com um grupo de pessoas na areia. Pelo rádio, Mike ouve que seu alvo está no último carro, mas a cor descrita está errada. O grupo está a caminho de um casamento. Mike hesita e a operação dá errado. Mike e Tommy são forçados a caminhar horas até a vila mais próxima. Até que Tommy e Mike se encontram cercados de minas terrestres.