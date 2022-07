6 filmes extraordinários na Netflix para se reunir com os amigos em frente à TV no fim de semana

Alguns dos momentos mais singelos da vida são aqueles que vão ficar para sempre guardados na lembrança e vão te mostrar como estar vivo não é só bom como precioso também. Uma rotina com seu pai, uma conversa com um ex-relacionamento que te amadureceu, uma tarde com os amigos rindo muito e vendo um filme. O que torna a vida tão especial é justamente os eventos que não planejamos ou não esperávamos que seriam tão marcantes. A Revista Bula traz uma lista de filmes para você reunir os amigos na sala da sua casa e fazer uma sessão de cinema divertida e calorosa. Destaques para “A Fera do Mar”, de 2022, de Chris Williams; “Silenciadas”, de 2020, de Pablo Agüero; e “O Farol”, de 2019, de Robert Eggers. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Fera do Mar (2022), Chris Williams Divulgação / Netflix Nos tempos em que feras aterrorizantes surgiam nos mares e caçadores de monstros eram verdadeiros heróis, Jacob Holland era o mais conhecido de todos. Agora, o famoso aventureiro irá se deparar com Maisie Brumble, uma jovem que embarcou clandestinamente em seu navio. Ela se tornará uma fiel e inesperada aliada em uma jornada cheia de aventuras por lugares inexplorados.

Silenciadas (2020), Pablo Agüero Divulgação / Sophie Dulac Productions Em 1609, no País Basco, uma delegação de padres e soldados espanhóis, chefiada pelo clérigo da Inquisição, Rostegui, vasculha o campo em busca de bruxas. Quando seis garotas são encontradas cantando e dançando nos bosques, são levadas presas para uma cela e interrogadas uma a uma por Rostegui e seu escrivão-conselheiro, Salazar. As garotas tentam várias táticas para se manterem vivas, incluindo dizer aos inquisidores o que eles querem ouvir. Mesmo quando as prisioneiras são forçadas a assinar confissões e acusar umas às outras, a mais resiliente delas, Ana, usa sua astúcia para entrar na mente de Rostegui.

O Farol (2019), Robert Eggers Eric Chakeen / A24 Films Ephraim Winslow é contratado como assistente de um faroleiro, chamado Thomas Wake. O trabalho é árduo, o tempo é ruim e Wake se mostra um chefe desprezível e autoritário, que não permite a entrada de Winslow no farol superior. Quando uma gaivota aparece e começa a atormentar o recém-chegado, trazendo maus presságios, coisas sombrias e misteriosas começam a acontecer.

Que Horas Ela Volta? (2015), Anna Muylaert Aline Arruda / Gullane Filmes Val é uma pernambucana que chegou à São Paulo muitos anos atrás com objetivo de trabalhar para enviar dinheiro para a filha, agora adulta. Trabalhando para uma família de classe média como babá, ela é como uma mãe para Fabinho, o filho da patroa. Um dia, ela recebe uma ligação de sua filha dizendo que está a caminho de São Paulo para prestar vestibular e pedindo um lugar para ficar. Com autorização da patroa, a jovem se hospeda na casa, mas seu comportamento pouco discreto causa mal-estar entre todos.

Se a Rua Beale Falasse (2018), Barry Jenkins Divulgação / Annapurna Pictures O filme é ambientado na década de 1970, em Beale Street, Nova York. Fonny e Tish eram amigos de infância antes de se apaixonarem na idade adulta. Tish está grávida quando Fonny é preso acusado falsamente de estupro. Deixada sozinha, Tish e sua família fazem todo o possível para provar a inocência de Fonny e tirá-lo da cadeia antes do nascimento do bebê.