6 filmes na Netflix que te farão rir até chorar

Tem dias que a gente só quer rir, se sentir bem, um pouco de leveza, bom humor e diversão para a vida. Não se preocupar com nada, pensar apenas em coisas boas e deixar as preocupações bem longe do cérebro. Isso é fundamental para conseguir fazer essa máquina, que é nosso corpo, continuar funcionando. Afinal, ninguém é de ferro e as notícias nos jornais não são nada fáceis de digerir. Então, tire da televisão aberta e das tragédias do cotidiano e ligue a Netflix. A plataforma está recheada de filmes que farão você desligar sua mente da realidade e ligá-la no absurdo. Essas produções são tão engraçadas que te farão chorar de rir. Suas bochechas vão ficar dormentes. Destaques para “De Volta ao Baile”, de 2022, de Alex Hardcastle; “Dois Amigos e Uma Ameaça Alienígena”, de 2022, de Martin Sofiedal; e “Meu Nome é Dolemite” Craig Brewer, de 2019, de Peter Sollett. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

De Volta ao Baile (2022), Alex Hardcastle Boris Martin / Netflix Stephanie é uma adolescente australiana, que se muda para os Estados Unidos na década de 1990 e sente dificuldades para se adaptar no ensino médio. Ela decide mudar seu visual e seu grupo de amigos para tentar se tornar popular. Seus esforços lhe garantem um namoro com o cara mais gato do colégio e o posto de capitã das líderes de torcida. Mas quando um acidente a deixa em coma, ela acorda 20 anos depois. Agora, com 37, ela decide voltar para o colégio para terminar seus estudos e conquistar o sonho de ser a rainha do baile.

Dois Amigos e Uma Ameaça Alienígena (2022), Martin Sofiedal Julianne Leikanger / Netflix Sebastian está prestes a se casar e reencontra seu amigo de infância, Mikkel, em sua festa de despedida de solteiro. Viciados no jogo “laser tag” quando adolescentes, Mikkel não amadureceu muito desde então. Já Sebastian se tornou um workaholic obcecado por sua carreira e que está usando a festa para atrair um cliente em potencial. Mas a despedida de solteiro é interrompida por uma invasão alienígena e cabe a Mikkel e Sebastian usarem seu talento em “laser tag” para se defenderem contra as forças extraterrestres.

Meu Nome é Dolemite (2019) Craig Brewer François Duhamel / Netflix Depois de uma série de fracassos, o comediante Rudy Ray Moore tem a ideia de subir ao palco como outra pessoa e se torna um sucesso, graças à divulgação boca a boca. Moore assume a persona de Dolemite, um cafetão com uma bengala e um arsenal de fábulas obscenas inspirado na mitologia das ruas de Los Angeles da década 70. Sua ambição o leva até a produzir discos piratas considerados atrevidos demais pelas principais estações de rádio. Moore convence um dramaturgo com consciência social a escrever um filme para seu alter ego, com cenas de kung fu, perseguições de carros e participação de Lady Reed, uma ex-cantora que se torna sua inesperada parceira de comédia.

Mindhorn (2016), Sean Foley Divulgação / Netflix Quando um assassino em série diz à polícia que só irá conversar com Midhorn, um personagem de um programa policial dos anos 1980 que não existe mais, a saída para as forças de segurança é pedir para que Richard Thorncroft, o ator decadente que o interpretou, ajude a capturar o criminoso. Thorncroft precisa mesmo de um impulso em sua carreira, então aceita o desafio de atuar como Midhorn uma última vez.

Família do Bagulho (2013), Rawson Marshall Thurber Divulgação / Warner Bros Entertainment Após ser assaltado por um bando de adolescentes marginais, o traficante David perde o dinheiro de pagar seu fornecedor. Para saldar a dívida com o criminoso, David tem a missão de contrabandear um carregamento de drogas. Então ele convoca a stripper Rose, o aspirante a cliente Kenny, e a adolescente cheia de piercings e tatuagens Casey para fingirem ser sua esposa e filhos. Juntos, a família “Miller” segue em um trailer rumo à fronteira para cumprir a missão.