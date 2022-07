5 filmes leves na Netflix para largar mão das preocupações e ser feliz

Sabe aquela produção levinha, que você não precisa prestar atenção milimetricamente a cada detalhe, solucionar quebra-cabeças ou raciocinar demais para entender? Pois é, uma das delícias do cinema é justamente essa. Te arrebatar do sofá para outro universo por algumas horas e te fazer esquecer de quem você é. Essa lista é feita de filmes para você relaxar, deixar os estresses e preocupações de lado e despreocupar com tudo. Pare um pouco de olhar o celular, apague os compromissos da mente e curta algumas horas tranquilo com esses títulos que vão te fazer rir, se emocionar e se divertir. Destaques para “A Caminho do Verão”, de 2022, de Sofia Alvarez; “Metal Lords”, de 2022, de Peter Sollett; e “Olá, Adeus e Tudo Mais”, de 2022, de Michael Lewen. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Caminho do Verão (2022), Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

Metal Lords (2022), Peter Sollett Scott Patrick Green / Netflix Hunter e Kevin são dois adolescentes de ensino médio que querem formar uma banda de heavy metal. Eles estão à procura de um baixista, mas só conseguem encontrar Emily, que toca violoncelo e tem alguns sérios transtornos emocionais. O grupo se inscreve no Battle of Bands, mas precisam conciliar as diferenças musicais para conseguirem vencer.

Olá, Adeus e Tudo Mais (2022), Michael Lewen Divulgação / Netflix Namorados durante o ensino médio, Clare e Aidan haviam combinado de terminar o romance quando chegasse o momento de ir para a faculdade. Em sua última noite juntos, eles relembram os momentos mais marcantes que viveram juntos, como o dia em que se conheceram, o primeiro beijo e a primeira briga. As lembranças os farão questionar se realmente é necessário separar seus caminhos.

O Sentido da Vida (2022), Nicholas DiBella Divulgação / Faith Street Films Ali Spencer é uma adolescente popular com um futuro promissor. Ela é presidente do conselho estudantil, capitã do time de futebol, namorada do cara mais popular da escola e amiga do grupo de garotas que definem a hierarquia social no colégio. Ali mantém notas altas e recentemente recebeu uma bolsa de estudos integral para a Universidade de Brown. Tudo está como ela planejou. Até que um acidente de carro a faz perder a memória, a identidade e, potencialmente, seu futuro.