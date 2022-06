5 melhores filmes do momento para assistir agora na Netflix

Se você quer saber o que está pegando fogo na Netflix, essa lista é ideal para você. Aqui indicamos algumas produções que foram inseridas recentemente na plataforma e que estão no topo da audiência do streaming ou estão entre os mais comentados nos sites de cinema e críticas. Isso, porque essas produções são recentes e é o momento em que os assinantes correm para conferir, tanto para ver a qualidade quanto pelo fato de ser novidade. Então, se você quer assistir ao que há de mais quente no catálogo, não perca essas produções. Destaques para “A Ira de Deus”, de 2022, de Sebastián Schindel; “Arremessando Alto”, de 2022, de Jeremiah Zagar; e “Árvores da Paz”, de 2022, de Alanna Brown. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Ira de Deus (2022), Sebastián Schindel Martin Kraut / Netflix Luciana enfrenta uma série de mortes misteriosas na família, que chegam mais perto dela a cada minuto, enquanto o escritor enigmático para quem trabalhou observa tudo de um jeito horrorizado e suspeito. Em uma tentativa desesperada de salvar a única parente viva que lhe resta, ela precisa correr contra o tempo para encontrar a verdade e acabar com a matança.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Árvores da Paz (2022), Alanna Brown Divulgação / Netflix Leda é uma acadêmica de férias em uma pequena cidade costeira na Grécia. Em um dia na praia, ela observa uma família brigando nas proximidades. Leda se vê obcecada por Nina, uma jovem mãe que tem dificuldades para controlar sua filha. Quando a criança desaparece, Leda encontra a menina e a devolve à família. A partir de então, ela passa a ter flashbacks de suas filhas e a ser assombrada por lembranças dolorosas de seu próprio passado.

O Soldado que não Existiu (2021), John Madden Giles Keyte / Netflix Em meio à Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas preparam uma tomada da Sicília pela costa sul. No entanto, os nazistas descobrem os planos. Os oficiais da inteligência, Ewe Montagu e Charles Cholmondelcy são convocados para elaborar uma estratégia para embaraçar os soldados de Hitler e fazê-los acreditar que o alvo das forças aliadas é, na realidade, a Grécia. Inspirado em uma história real.