Os 6 melhores filmes que estrearam na Netflix em junho

O mês de junho na Netflix veio chutando portas e chegando com a banca toda, mostrando uma enorme qualidade nos lançamentos da plataforma. Foram vários grandes filmes inseridos no catálogo, deste e de outros anos, que deixaram os espectadores com as pernas bambas de choque. Produções premiadas, aclamadas e amadas tiveram seus títulos adicionados no streaming, fazendo a alegria geral dos assinantes. Mas se você ainda não viu tudo que chegou de melhor, não deixe de conferir essa lista que a Revista Bula fez para você encontrar o que entrou na plataforma neste mês. Destaques para “Arremessando Alto”, de 2022, de Jeremiah Zagar; “O Farol”, de 2019, de Robert Eggers; e “As Viúvas”, de 2018, de Steve McQueen. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

O Farol (2019), Robert Eggers Eric Chakeen / A24 Films Ephraim Winslow é contratado como assistente de um faroleiro, chamado Thomas Wake. O trabalho é árduo, o tempo é ruim e Wake se mostra um chefe desprezível e autoritário, que não permite a entrada de Winslow no farol superior. Quando uma gaivota aparece e começa a atormentar o recém-chegado, trazendo maus presságios, coisas sombrias e misteriosas começam a acontecer.

As Viúvas (2018), Steve McQueen Divulgação / 20th Century Studios Em Chicago, Veronica perde seu marido, Harry, em um assalto que ele próprio planejou. Ele a deixa com uma dívida astronômica com um chefe do crime local, chamado Jamal. Veronica recruta as viúvas dos outros homens que morreram durante o crime. Elas devem realizar outro assalto para que possam pagar pela dívida dos esposos mortos.

Capitão Fantástico (2016), Matt Ross Divulgação / Bleecker Street Ben e seus filhos vivem na floresta, se alimentam do que caçam, leem livros complexos e rejeitam o estilo de vida capitalista. Eles acreditam que estão lutando para sobreviver em uma sociedade cada vez mais distante da natureza e do conhecimento intelectual. Apesar disso, o filho mais velho, Bodevan, sonha em frequentar uma universidade, enquanto o mais novo, Rellian, quer ser uma criança como todas as outras. A mãe cometeu suicídio recentemente e todos ainda estão impactados com sua ausência. Apesar de não terem sido convidados, a família toda embarca em uma viagem de ônibus para participar do funeral, promovido pelo avô materno aristocrata.

Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014), Damien Chazelle Divulgação / Sony Pictures Andrew Neiman é um músico talentoso, que consegue entrar no prestigiado conservatório de música de Manhattan, a Schaffer Academy. O sonho dos estudantes de música do conservatório é ser convidado para à banda de jazz, regida pelo severo professor Terence Fletcher. Ele treinou alguns dos melhores instrumentistas de jazz da atualidade, mas agradá-lo não é uma tarefa fácil. Seus métodos incluem assédio moral, agressões e completa humilhação, além de forçar seus alunos ao limite da exaustão. Andrew é convidado para ser o baterista da banda, mas o que começa como um sonho, pode se tornar o fim do seu amor pela música.