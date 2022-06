Os 6 melhores filmes do momento para assistir hoje na Netflix

Tem gente que se começa a ver algum filme que não gosta, nem consegue terminar. Há outros que, mesmo odiando, finaliza por questão de honra. De qualquer forma, se o tempo gasto de frente para a televisão não é um tempo de qualidade, você vai perder algumas horinhas preciosas do seu dia que jamais retornarão para você. Muita gente diz que tempo é dinheiro. Mesmo se não for, tempo é a coisa mais valiosa que temos e ninguém quer perder à toa. Por isso, a Revista Bula fez uma seleção de alguns filmes de gêneros variados e para todos os gostos para quem não quer perder suas famigeradas horas de descanso e lazer em vão. Aqui vai uma lista com algumas das melhores produções para ver hoje no catálogo da Netflix. Destaques para “A Ira de Deus”, de 2022, de Sebastián Schindel; “Arremessando Alto”, de 2022, de Jeremiah Zagar; e “Árvores da Paz”, de 2022, de Alanna Brown. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Ira de Deus (2022), Sebastián Schindel Martin Kraut / Netflix Esteban e Luciana é um jovem casal que está passando por uma crise e, aparentemente, esgotou todas as possibilidades de resolver seus problemas de relacionamento. Como solução final, eles decidem usar um aplicativo que soma ou subtrai pontos de acordo com as ações deles um com o outro. À princípio, tudo parece dar certo. Até que somar pontos passa a ser uma obsessão que deixará suas vidas fora de controle.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Árvores da Paz (2022), Alanna Brown Divulgação / Netflix Em abril de 1994, quatro mulheres de diferentes origens e crenças se escondem juntas em um cubículo durante o Genocídio Contra os Tutsis em Ruanda, onde passam meses no limite da sobrevivência. A experiência de sofrimento e terror as une em uma aliança de irmandade inquebrável. Após libertas, lideram um movimento de reabilitação de seu país.

Spiderhead (2022), Joseph Kosinski Divulgação / Netflix Em uma penitenciária inovadora, administrada pelo brilhante visionário Steve Abnesti, os prisioneiros usam um aparelho implantado cirurgicamente que administra doses de drogas que alteram a mente. Por servir de cobaias, sua sentença é reduzida. Em Spiderhead, não há grades, nem celas ou uniformes, os prisioneiros voluntários podem ser eles mesmos… até mudarem completamente. Às vezes para uma versão melhor. Precisa relaxar? Tem uma droga que faz isso. Não sabe o que dizer? Também tem uma droga que pode resolver. Mas quando os prisioneiros Jeff e Lizzy formam um vínculo, sua jornada rumo à redenção sofre uma reviravolta, pois os experimentos de Abnesti começam a colocar à prova os limites do livre-arbítrio.

Instinto Assassino (2021), David Hackl Divulgação / Koch Films Dylan é um ex-sociopata em liberdade condicional, que está tentando melhorar seu caráter com ajuda de um psiquiatra e constantes suprimentos de antidepressivos. No entanto, quando seu irmão morre em circunstâncias misteriosas, Dylan descumpre a condicional para participar de seu funeral em uma ilha remota. Com um agente do FBI em seu encalço, Dylan também passa a ser perseguido por um grupo de mercenários que estão em busca de algo que seu irmão estava escondendo.

O Soldado que não Existiu (2021), John Madden Giles Keyte / Netflix Em meio à Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas preparam uma tomada da Sicília pela costa sul. No entanto, os nazistas descobrem os planos. Os oficiais da inteligência, Ewe Montagu e Charles Cholmondelcy são convocados para elaborar uma estratégia para embaraçar os soldados de Hitler e fazê-los acreditar que o alvo das forças aliadas é, na realidade, a Grécia. Inspirado em uma história real.

