7 filmes de tirar o fôlego para assistir na Netflix

Marshall: Igualdade e Justiça (2017), Reginald Hudlin

Barry Wetcher / Open Road Films

Em 1941, Thurgood Marshall trabalha como advogado para a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, nos Estados Unidos. Ele é enviado para Connecticut para defender Joseph Spell, um motorista acusado de estuprar sua empregadora, uma mulher branca, chamada Eleanor Sturbing. Spell ainda é acusado de levá-la a uma ponte, jogá-la na água e apedrejá-la. No entanto, ele insiste em sua inocência contra todas as acusações. Marshall pede ajuda no caso a Sam Friedman, um advogado local. Tudo fica ainda mais complicado quando o juiz decide que Marshall não tem permissão para falar no tribunal.