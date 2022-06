6 filmes novos da Netflix que te curarão da síndrome da segunda-feira

De Volta ao Baile (2022), Alex Hardcastle

Boris Martin / Netflix

Stephanie é uma adolescente australiana, que se muda para os Estados Unidos na década de 1990 e sente dificuldades para se adaptar no ensino médio. Ela decide mudar seu visual e seu grupo de amigos para tentar se tornar popular. Seus esforços lhe garantem um namoro com o cara mais gato do colégio e o posto de capitã das líderes de torcida. Mas quando um acidente a deixa em coma, ela acorda 20 anos depois. Agora, com 37, ela decide voltar para o colégio para terminar seus estudos e conquistar o sonho de ser a rainha do baile.