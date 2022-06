5 filmes novos que acabaram de estrear na Netflix e valerão cada segundo de seu final de semana

Se você ainda não conferiu as estreias da Netflix, a Revista Bula trouxe uma lista que vai facilitar sua vida. Aqui, trouxemos algumas das produções que foram inseridas na programação e que vão proporcionar momentos de entretenimento e prazer. De filmes bem-avaliados pela crítica a figuras conhecidas na cultura pop e que estão ao alcance do seu controle remoto. Então, não deixe de conferir os títulos recém-chegados do catálogo para você assistir com sua família. Destaques para “Arremessando Alto”, de 2022, de Jeremiah Zagar; “Árvores da Paz”, de 2022, de Alanna Brown; e “A Voz do Empoderamento”, de 2022, de Sanjay Leela Bhansali. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Árvores da Paz (2022), Alanna Brown Divulgação / Netflix Em abril de 1994, quatro mulheres de diferentes origens e crenças se escondem juntas em um cubículo durante o Genocídio Contra os Tutsis em Ruanda, onde passam meses no limite da sobrevivência. A experiência de sofrimento e terror as une em uma aliança de irmandade inquebrável. Após libertas, lideram um movimento de reabilitação de seu país.

A Voz do Empoderamento (2022), Sanjay Leela Bhansali Bhansali Productions Gangubai foi enganada por seu amante, que a levou a Mumbai com a promessa de torná-la uma estrela de Bollywood. No entanto, ele a vendeu como prostituta. Anos mais tarde, Gangu se torna uma espécie de liderança feminina e as garotas do bordel se tornam sua família. Então, ela decide entrar para a política para defender essas mulheres. Sua jornada é repleta de desafios, adversários e estigmas sociais que despertarão em Gangu seu lado mais forte.

Os Reféns de Gladbeck (2022), Volker Heise Divulgação / Netflix Em agosto de 1988, dois assaltantes armados entram em uma agência bancária na região de Gladbeck, na Alemanha Ocidental e fazem os funcionários reféns. Enquanto isso, a polícia e a mídia chegam ao local e estabelecem contato com os criminosos. Eles apresentam suas demandas, que incluem uma enorme quantia em dinheiro e um veículo de fuga. Sob frequentes ameaças dos bandidos, reféns são baleados sem que a polícia possa fazer qualquer coisa. Após muitas horas de negociações e cenas bizarras de coberturas jornalísticas, a polícia entrega aos criminosos o que eles querem, mas isso é só o começo de uma perseguição policial que dura mais de 50 horas.