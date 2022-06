5 romances na Netflix que se passam na Europa e vão te fazer querer pegar o primeiro voo com destino à felicidade

No cinema, os romances nem sempre terminam bem. Talvez os roteiristas estejam inspirados demais nas tragédias shakespearianas e não consigam dar aos espectadores finais felizes sempre. Independente disso, experimentar uma paixão é sempre revigorante e nos faz querer aproveitar ao máximo as belezas da vida. Quando se passa em cenários maravilhosos e que se assemelham com os que lemos nos livros, tudo parece ainda mais mágico. A Revista Bula traz agora uma lista de produções que vão fazer você querer voar até a Europa só para viver um grande amor. Destaques para “Toscana”, de 2022, de Mehdi Avaz; “A Última Carta de Amor”, de 2021, de Augustine Frizzell; e “Me Chame Pelo Seu Nome”, de 2017, de Luca Guadagnino. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Toscana (2022), Mehdi Avaz Divulgação / Netflix Theo é um chef de cozinha dinamarquês com negócios para resolver na Toscana. Ele deve viajar até o interior da Itália para vender algumas propriedades herdadas de seu pai. Quando ele conhece Sophia, ela o apresenta uma diversidade de sabores locais e o inspira na cozinha. Enquanto isso, um amor floresce entre eles, fazendo Theo repensar sua vida.

A Última Carta de Amor (2021), Augustine Frizzell Parisa Taghizadeh / Netflix Em 1960, Jennifer sofre um grave acidente de carro e tem amnésia. Ela tenta lentamente reconstruir sua vida com seu rigoroso marido, até que encontra uma série de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas apenas pela letra B, indicando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Décadas mais tarde, uma das cartas é encontrada pela jornalista Ellie, que fica obcecada em unir novamente os protagonistas deste amor proibido.

Me Chame pelo Seu Nome (2017), Luca Guadagnino Divulgação / Sony Pictures Ambientado no verão de 1983, no norte da Itália, o filme percorre semanas ensolaradas nas quais o mundo de Elio é transformado. Arrogante e sofisticado, embora transpareça uma ingênua insegurança, Elio e seus pais não convencionais se preparam para receber Oliver, um aluno de pós-graduação que irá trabalhar durante o verão com o pai do adolescente, que é professor. Bonito e confiante, a forma como Oliver preenche os ambientes por onde passa deixa Elio completamente apaixonado.

Effie Gray — Uma Paixão Reprimida (2014), Richard Laxton David Levinthal / Adopt Films Effie Gray está ansiosa para se casar com o rico e bem-sucedido escritor John Ruskin. Mas ela percebe que suas expectativas estão equivocadas. Ruskin é frio e cruel e mal olha para ela, muito menos demonstra qualquer tipo de afeto. Os pais dele são superprotetores e igualmente indiferentes. Até que Effie começa a se apaixonar por um jovem pintor, mas ambos sabem que os costumes da época significam que jamais poderão ficar juntos.