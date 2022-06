10 filmes românticos na Netflix para curtir abraçadinho com seu amor no final de semana

No artigo de 2006, elaborado por Ana Lúcia Nogueira Braz, durante seu curso de psicologia na Universidade Paulista, ela decidiu dedicar alguns de seus estudos para entender como os primeiros humanos se apaixonaram. Ela traçou uma relação da evolução da espécie, que inclui o fato dos homens e mulheres terem se tornado bípedes, adotado a posição ereta e, consequentemente, passado a praticar a relação sexual frontal, ou seja, face a face, como fatores que contribuíram para que o ato sexual deixasse de ser meramente para fins reprodutivos. É claro que aqui eu explico de maneira simplificada e simplista o estudo. O caminho que conduziu a espécie ao amor também compreende uma complexação do cérebro, após algumas mudanças estruturais da caixa craniana, e o desenvolvimento do ser psicológico. As feições também se tornaram mais bonitas, o comportamento se tornou mais calculado e, portanto, evoluiu para o uso da mãos para carícias e da boca para o beijo. A relação se tornou uma troca mais íntima e aprofundada do ser humano. Se o amor te fascina e você ama filmes românticos, confira essas produções. Destaques para “Mesa Para Quatro”, de 2022, de Alessio Maria Federici; “A Última Carta de Amor”, de 2021, de Augustine Frizzell; e “Cidade de Gelo”, de 2021, de Michael Lockshin. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Mesa Para Quatro (2022), Alessio Maria Federici Divulgação / Netflix Luca e Sara preparam um almoço para seus amigos. Quando os convidados de Luca, Dario e Matteo, chegam cedo demais, o casal decide adiantar algumas informações sobre as colegas de Sara. Giulia seria uma matemática confiante e atraente, enquanto Chiara seria uma garota amigável e espontânea. Os amigos de Luca acreditam que o casal está tentando alcovitá-los, mas Luca e Sara negam. Então, eles começam a desdobrar uma conversa sobre quatro prováveis resultados do encontro.

A Última Carta de Amor (2021), Augustine Frizzell Parisa Taghizadeh / Netflix Em 1960, Jennifer sofre um grave acidente de carro e tem amnésia. Ela tenta lentamente reconstruir sua vida com seu rigoroso marido, até que encontra uma série de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas apenas pela letra B, indicando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Décadas mais tarde, uma das cartas é encontrada pela jornalista Ellie, que fica obcecada em unir novamente os protagonistas deste amor proibido.

Cidade de Gelo (2021), Michael Lockshin Divulgação / Kinostar Filmverleih Matvey, de 18 anos, é um jovem pobre que trabalha como entregador em uma famosa padaria de São Petersburgo. O que tem de mais precioso na vida são seus patins de prata, herança deixada por seu pai. Os patins são seu ganha-pão, já que são o meio de locomoção do rapaz, conhecido por sua rapidez e agilidade sobre as lâminas. Quando Matvey é demitido, se vê envolvido com uma gangue de batedores de carteira para sobreviver. Um dia, conhece a jovem aristocrata Alisa, por quem se apaixona.

Você Nem Imagina (2021), Alice Wu KC Bailey / Netflix Ellie Chu é estudiosa e tímida, mas elabora um negócio próspero escrevendo trabalhos para outros alunos por dinheiro. O bico permite que ela ajude a sustentar o pequeno apartamento que divide com seu pai viúvo. Um dia, Paul Munsky, do time de futebol da escola, pede a Ellie para ajudá-lo a escrever uma carta de amor para Aster Flores. Ellie também se sente atraída por Aster e sabe exatamente o que dizer para ela. Por outro lado, o rapaz que gosta de Aster por sua beleza, passa a enxergar em Ellie algo muito mais substantivo.

Really Love (2020), Angel Kristi Williams Divulgação / Netflix Quando Isaiah, um pintor emergente na cena artística de Washington encontra a atraente Stevie, uma estudante de direito em Georgetown, em sua mostra de arte, há uma conexão instantânea. Pouco depois eles se reencontram em uma noite com amigos. À medida em que cada um deles lida com conflitos e dúvidas sobre suas carreiras, eles se aproximam e encontram um no outro o equilíbrio que faltava para suas vidas.

Perdi Meu Corpo (2019), Jérémy Clapin Divulgação / Netflix Do mesmo roteirista de “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”, o enredo narra a história de Naoufel, um jovem apaixonado por Gabrielle. À medida em que o romance é contado, uma mão decepada escapa de um laboratório de dissecação e sai pelas ruas de Paris à procura de seu corpo. Enquanto vagueia pela cidade, se recorda dos tempos em que fazia parte do organismo de um rapaz em busca do amor.

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell Kerry Brown / Netflix Após a Segunda Guerra Mundial, uma escritora é convidada para participar de uma reunião de um clube do livro. Ao chegar no local, em uma pequena cidade, conhece o autor do convite, por quem se apaixona. No entanto, por trás do clube, a escritora descobre que a guerra ainda não acabou para essas pessoas marcadas pela perda de tantos entes queridos.

Dear Ex (2018), Mag Hsu e Chih-Yen Hsu Franco Wang / Netflix Liu acaba de perder o marido e descobre que o beneficiário do seguro de vida do falecido é um amante de longa data, Jay. Em um ato de rebeldia, o filho adolescente de Liu, Song, decide sair de casa e se hospedar na casa de Jay para tentar compreender melhor seu pai. O filme acompanha esses três personagens enquanto eles se reconciliam com a perda do homem que amavam e a bagunça que ele deixou para trás.