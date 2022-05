6 novos filmes na Netflix que mostram que o amor pode ser encontrado em lugares inesperados

O amor não é coisa fácil de acontecer. Já dizia o mestre do romance, Nicholas Sparks, “o amor verdadeiro é raro”. Sim, mas não é impossível. Então jamais perca suas esperanças em encontrar sua cara-metade. Uma coisa interessante sobre o amor é que ele acontece quando menos se espera. Se você fica ansioso e preocupado demais, pode acabar preso aos detalhes desimportantes e perder a espontaneidade e a beleza do romance. É também preciso, primeiro, encontrar o amor próprio para conseguir se deixar ser amado e amar o outro. A Revista Bula indica agora algumas produções na Netflix que vão mostrar como o amor pode te surpreender em lugares e situações jamais esperadas. Destaques para “A Caminho do Verão”, de 2022, de Sofia Alvarez; “A Megera Domada”, de 2022, de Katarzyna Szyngiera; e “Combinação Perfeita”, de 2022, de Stuart McDonald. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Caminho do Verão (2022), Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

A Megera Domada (2022), Katarzyna Szyngiera Divulgação / Netflix Após ter o coração partido, a cientista Kaska retorna à propriedade da família, em Podhale, na Polônia, para recomeçar sua vida. No entanto, sua volta ameaça os planos de seu irmão de vender as terras. Então, ele contrata um belo estranho, chamado Patryk, para seduzir Kaska e convencê-la a abrir mão do patrimônio. No entanto, Patryk acaba se apaixonando por Kaska e deseja revelar toda a verdade sobre a armação.

Combinação Perfeita (2022), Stuart McDonald Vince Valitutti / Netflix Lola Alvarez é uma executiva bem-sucedida de Los Angeles, que atende uma renomada vinícola na Austrálila e está à procura de um novo importador. Quando seu colega de trabalho rouba uma de suas ideias e apresenta como sua, Lola sai do emprego e vai atrás de sua conta australiana de forma independente. Ela viaja para a área rural do vinhedo e aceita uma proposta de trabalho temporário na fazenda para provar sua competência. Ela está constantemente supervisionada pelo chefe, Max, e atormentada por um grupo de trabalhadores divertidos e esforçados. Enquanto isso, Lola e Max estão cada vez mais atraídos um pelo outro. No entanto, Max, esconde um segredo de todos.

Ali no Queens (2021), Lucky Kuswandi Palari Films / Netflix Ali é um adolescente de 17 anos que, após a morte de seu pai, decide ir para Nova York a procura de sua mãe, Mia. Ela partiu quando Ali tinha 5 anos em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. Quando Ali bate no endereço de uma carta enviada há décadas por sua mãe, se depara com Party, uma faxineira que divide apartamento com algumas amigas. Elas prometem ajudá-lo a procurar Mia em troca de algum dinheiro.

Toscana (2022), Mehdi Avaz Divulgação / Netflix Theo é um chef de cozinha dinamarquês com negócios para resolver na Toscana. Ele deve viajar até o interior da Itália para vender algumas propriedades herdadas de seu pai. Quando ele conhece Sophia, ela o apresenta uma diversidade de sabores locais e o inspira na cozinha. Enquanto isso, um amor floresce entre eles, fazendo Theo repensar sua vida.