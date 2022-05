O Instituto Smithsonian é uma organização norte-americana de educação e pesquisa, ligada a um complexo de 19 museus e nove centros de estudo. Recentemente, a instituição disponibilizou online mais de 4 milhões de imagens em domínio público. Os arquivos podem ser compartilhados e baixados gratuitamente a partir do site Smithsonian Open Access.

São imagens em 2D e 3D de várias coleções do Smithsonian, todas em alta resolução. “Isso é muito mais do que acesso. Estamos empoderando nosso público, capacitando-o para redefinir e reimaginar todo o conteúdo que oferecemos”, disse Lonnie G. Bunch II, secretário do Smithsonian. Entre os tesouros culturais do acervo, estão o retrato elizabetano de Pocahontas, Harriet Tubman e George Washington; o traje de voo de Amelia Earhart e o capacete de boxe de Muhammad Ali.

No site, é possível pesquisar por uma imagem específica, em “Search”, como também navegar aleatoriamente pelas coleções das abas “Art & Design”, “History & Culture” e “Science & Nature”. Para fazer o download, basta clicar sobre o arquivo escolhido e depois sobre a seta, que fica logo abaixo da imagem.

Clique no link para acessar: Smithsonian disponibiliza 4 milhões de imagens para download