10 melhores filmes do momento para assistir agora na Netflix

Há aqueles assinantes viciados, que não perdem nada do que chega na Netflix, e aqueles mais desligadões, que tem pouquíssimo tempo livre e está meio por fora do que rola. Também tem aquele pessoal que acabou de aterrissar no mundo dos streamings e precisa ser atualizado do que há de melhor. A Revista Bula tem listas para os mais variados grupos de cinéfilos. Nesta, falamos com todos vocês. Aqui, selecionamos os melhores filmes dos últimos anos para assistir no catálogo do streaming. Se você ainda não viu alguma dessas produções, não perca mais tempo. Destaques para “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”, de 2021, de Michael Rianda e Jeff Rowe; “A Filha Perdida”, de 2021, de Maggie Gyllenhaal; e “Ataque dos Cães”, de 2021, de Jane Campion. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (2021), Michael Rianda e Jeff Rowe SPAI / Netflix A tecnologia criou um abismo entre Katie e seu pai, Rick. Enquanto ela produz vídeos virais para o YouTube, o pai não tem ideia de como usar um smartphone. Além disso, as personalidades de ambos são bem diferentes. Katie planeja estudar cinema e seguir seus sonhos, já o pai pertence a uma geração que não sabe como expressar seus sentimentos. Para se aproximar da filha, Rick decide que toda a família irá levar Katie até a faculdade para uma última viagem juntos. No meio do caminho, um estranho evento apocalíptico fará com que robôs decidam dominar o mundo.

A Filha Perdida (2021), Maggie Gyllenhaal Divulgação / Netflix Leda é uma professora acadêmica de férias em uma pequena cidade costeira na Grécia. Em um dia na praia, ela observa uma família brigando nas proximidades. Leda se vê obcecada por Nina, uma jovem mãe que tem dificuldades para controlar sua filha. Quando a criança desaparece, Leda encontra a menina e a devolve à família. A partir de então, ela passa a ter flashbacks de suas filhas e a ser assombrada por lembranças dolorosas de seu próprio passado.

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion Kirsty Griffin / Netflix A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

Bad Trip (2021), Kitao Sakurai Dimitry Elyashkevich / Netflix Chris e Bud são dois melhores amigos que decidem viajar juntos até Nova York, onde Chris pretende reencontrar Maria, a mulher por quem é apaixonado. Para a viagem, eles roubam o carro de Trina, a irmã de Bud, que está na prisão. Chris e Bud vivem muitas confusões ao longo do caminho, sem saberem que Trina foi liberada e está atrás deles.

Tick, Tick… Boom! (2021), Lin-Manuel Miranda Macall Polay / Netflix Perto de seu 30° aniversário, Jonathan Larson tem que servir mesas para se manter, enquanto escreve um musical quase autobiográfico. Preocupado com a possibilidade de ter optado equivocadamente pela carreira artística, ele se sente pressionado pela namorada, que quer afugentar suas pretensões profissionais, e pela melhor amiga, que abandonou o sonho de ser atriz para ter segurança financeira e por medo da Aids, que lança uma sombra sobre os profissionais da arte.

A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe David Lee / Netflix A lendária cantora de blues Ma Rainey e sua banda se preparam para a gravação de algumas músicas, supervisionados pelo empresário e o dono da gravadora, ambos brancos e com ideias próprias sobre como ela deveria cantar. O talentoso trompetista Levee tenta polvilhar riffs de jazz em canções conhecidas enquanto cria versões de outras músicas, apesar das objeções da cantora. Ao longo de uma sessão desconfortável de gravação, egos entrarão em conflito, e todos aprenderão que Ma Rainey não chegou ao topo sendo submissa.

Destacamento Blood (2020), Spike Lee David Lee / Netflix O filme conta a história de quatro veteranos do Vietnã, que retornam ao país para recuperar um tesouro que haviam escondido na floresta décadas atrás e encontrar os restos mortais de um companheiro morto na batalha, Norman. Durante a viagem, eles têm de relembrar o passado traumático, reencontrar antigos amores, descobrir segredos enterrados e, o principal, combater uma organização que pretende ficar com a fortuna.

Enola Holmes (2020), Harry Bradbeer Alex Bailey / Legendary Enola foi criada por uma mãe excêntrica, que a preparou para ser diferente das meninas de sua época. Ela sabe lutar, leu muitos livros e nunca se sentiu oprimida por ser uma garota no final dos anos 1800. Após a morte de seu pai e o desaparecimento repentino de sua mãe, ela é enviada a uma escola para garotas. Contudo, Enola foge e sai em busca de pistas do paradeiro de sua mãe. No meio de sua aventura, ela se depara com o Visconde Tewkesbury, perseguido misteriosamente por alguém que o quer ver morto. Intrigada, ela passa a investigar também este novo caso.

Mank (2020), David Fincher Gisele Schmidt / Netflix Em uma linha não cronológica, o filme narra os diversos acontecimentos que levaram à concretização de um dos filmes mais aclamados e conhecidos de todos os tempos, “Cidadão Kane”. Acompanhamos o período em que o roteirista Herman J. Mankiewicz, vulgo Mank, vive em um rancho nos arredores de Los Angeles. Ele passa seus dias trabalhando no roteiro de “Cidadão Kane” enquanto luta contra o alcoolismo. O filme havia sido encomendado por Orson Welles em um acordo que incluía um prazo de 90 dias para a conclusão do script e vetava qualquer crédito a Mank.