Publicadas pela primeira vez em 1914, as cartas de Vincent Van Gogh cativaram os amantes de sua arte por ilustrarem os momentos de felicidade criativa e angústia do artista. As cartas mostraram que, além de ser um pintor icônico, Van Gogh também era um cronista talentoso, que escrevia sobre suas experiências emocionais e suas convicções religiosas e filosóficas.

As correspondências do pintor foram traduzidas para o inglês e disponibilizadas online pelo Museu Van Gogh, a instituição que possui a maior coleção de obras do artista no mundo. São mais de 900 cartas que Vincent escreveu para vários amigos e membros da família, principalmente para seu irmão mais novo, Theodorus Van Gogh, chamado de Theo. Junto às cartas, às vezes ele também enviava ilustrações, muitas delas esboços de pinturas em andamento.

A coleção se inicia em 1872, com algumas notas escritas para Theo, até a última carta de Van Gogh para seu irmão, em julho de 1890. Além de apresentarem fatos pessoais sobre a vida do pintor, as cartas também indicam a progressão de sua carreira.

Vincent Van Gogh foi um pintor holandês, considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental. Ele nasceu em 1853, nos Países Baixos, e morreu em 1890, na França. O reconhecimento à sua arte veio apenas após a morte, quando outros pintores começaram a se inspirar em seu estilo.

Clique aqui para acessar: Todas as cartas de Van Gogh online