10 filmes na Netflix para aliviar os dias de uma mãe exausta

Se você é mãe, sabe quão exaustiva pode ser essa jornada. Me lembro de ouvir sobre outras mães: “Para que teve filho se reclama o tempo todo que está cansada?”. Bem, porque por mais óbvio que possa parecer, uma coisa não isenta a outra. Há quem pense que ser mãe obrigatoriamente te torna paciente, superpoderosa, guerreira, incansável, dentre outras qualidades. Mas, não mesmo. Por muito tempo, as dores e sofrimentos das mulheres foram silenciados. Pasmem, há na medicina quem acredita que mulheres são mais resistentes à dor física que homens e, por isso, acham que elas devam receber menos anestesia. Quando a mulher é negra, as chances de isso acontecer são ainda maiores. Se você já passou ou passa pela exaustão materna, saiba que do lado de cá, há uma mãe jornalista que te entende. E a jornalista aqui recebeu aval da chefe, também mãe, para fazer uma lista com os filmes que mais aliviam meus estresses quando me sinto exausta. Por isso, hoje compartilho algumas dessas dicas com vocês. Entre os títulos, “Alguém Especial”, de 2019, de Jennifer Kaytin Robinson; “Yesterday”, de 2019, de Danny Boyle; e “A Livraria”, de 2017, de Isabel Coixet. Os títulos estão disponíveis na Netflix e organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Alguém Especial (2019), Jennifer Kaytin Robinson Jenny é uma jornalista que consegue o emprego dos seus sonhos, mas, para aceitá-lo, terá de se mudar de Nova York. O companheiro, Nate, não recebe a notícia de forma muito positiva e decide terminar o romance. Para se despedir da cidade, as duas melhores amigas de Jenny programam uma noite de farras. Enquanto isso, flashbacks mostram momentos felizes e dolorosos do relacionamento de Jenny e Nate, enquanto eles refletem se o término é mesmo a melhor solução.

Yesterday (2019), Danny Boyle Jack é um músico que batalha pelo sucesso. Ele toca em cafés e calçadas e é agenciado por Ellie, sua amiga de infância. Jack mora com os pais em Suffolk e está pronto para jogar a toalha, desistindo da carreira malsucedida. Em uma noite, um blecaute de 12 segundos ocorre em todo o planeta e Jack é atropelado por um ônibus. Então, ele desperta em um mundo que nunca ouviu falar dos Beatles. Não há vestígios da banda em nenhum lugar. Quando Jack começa a tocar canções como “Imagine” e “Back in the USSR”, as pessoas ficam em choque com a potência das letras e melodias.

A Livraria (2017), Isabel Coixet Em 1959, em uma pequena cidade no interior da Inglaterra, uma mulher compra uma antiga casa e a transforma em uma livraria. No entanto, terá de enfrentar pessoas poderosas na cidade, que querem a residência para transformá-la em um centro cultural. Mas ela encontra em um velho cidadão recluso, seu maior cliente e grande amigo.

Little Boxes (2016), Rob Meyer Um casal interracial formado por Gina e Mack moram em Nova York e tem um filho de 11 anos, Clark. Quando Gina consegue um emprego em Washington, toda a família é obrigada a sair do ambiente intelectualmente estimulante do Brooklyn para uma cidade majoritariamente branca. Embora Gina esteja se sentindo realizada profissionalmente, não demora para que Mack e Clark comecem a se sentir peixes fora d’água em um ambiente que claramente não os recebe bem.

As Vantagens de Ser Invisível (2012), Stephen Chbosky Charlie é um calouro no ensino médio que luta contra a depressão e a ansiedade. Apesar de sua natureza tímida, ele consegue fazer alguns amigos. Primeiro, seu professor de inglês, e depois dois veteranos excêntricos, os irmãos Sam e Patrick. Sam e Patrick colocam Charlie sob suas asas e mostram a ele as maravilhas da intelectualidade adolescente, incluindo brownies de maconha, o “Rocky Horror Picture Show”, as músicas de David Bowie e a autoaceitação.

O Lado Bom da Vida (2012), David O. Russell Pat Solitano é um ex-professor do ensino médio que tem um surto de violência ao flagrar sua esposa com outro homem no chuveiro. Depois de ser liberado de uma ala psiquiátrica de Baltimore, onde passou oito meses, ele retorna para a casa de seus pais, banido de sua vida anterior. Na vizinhança, ele desenvolve uma amizade improvável com Tiffany, uma viúva que luta contra a depressão e que está obcecada em vencer o concurso de dança local. Os dois se tornam parceiros na competição, enquanto se ajudam mutuamente a superar seus traumas e reconstruir suas vidas.

Comer, Rezar, Amar (2010), Ryan Murphy Elizabeth Gilbert é uma escritora que, de repente, se vê presa em uma vida que não a faz feliz. Ela decide se separar do marido, mas um novo relacionamento também não é suficiente para que ela se sinta plenamente satisfeita. Então, ela decide buscar a resposta pelo mundo. Em uma viagem à Itália, Elizabeth redescobre sua paixão por comida e pela vida. Na Índia, ela busca conexão espiritual. Já em Bali, Elizabeth conhece um brasileiro que mostra a ela o caminho para o amor.

Volver (2006), Pedro Almodóvar Anos após a morte da mãe, Irene, as irmãs Raimunda e Sole voltam à casa da família e choram por seus pais, mortos em um incêndio. Mais tarde, elas encontram a tia Paula, que está muito doente, e conta que o fantasma de Irene é quem cuida dela. De volta em casa, Raimunda se depara com o corpo de seu marido, morto a facadas após tentar violentar a filha, Paula. Raimunda deseja proteger a menina e dar um jeito no corpo, para que não seja encontrado. Durante a noite, o fantasma de Irene retorna para ajudar Raimunda e pedir perdão por erros do passado. Ligadas por seus traumas, as mulheres se ajudam a superar suas dificuldades.

Orgulho e Preconceito (2005), Wright Wright Baseado no romance de Jane Austen, “Orgulho e Preconceito” conta a história de Elizabeth Bennet e suas irmãs, que vivem na Inglaterra rural, do século 19. A família das garotas passa por problemas financeiros e a mãe está decidida a casar suas filhas com homens da alta sociedade. Quando o senhor Bingley se muda para a cidade, a senhora Bennet tenta casar sua filha mais bela, Jane, com o ricaço. Enquanto isso, Elizabeth se apaixona pelo melhor amigo de Bingley, o senhor Darcy, um arrogante e pouco sociável aristocrata.