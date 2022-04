Os 7 filmes mais subestimados do catálogo da Netflix, mas que valem cada segundo do seu tempo

The Soul (2021), Cheng Wei-Hao

Wang Shicong, presidente de um grupo empresarial especializado em um moderno tratamento de câncer, é assassinado dentro de sua própria casa. O promotor Lian Wenchao e sua esposa, a policial A Bao, descobrem durante as investigações que toda a família do empresário tem conexão com sua morte. Conforme as informações vão aparecendo, o casal se aprofunda cada vez mais em um caso que pode lhes custar a própria vida.