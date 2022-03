7 filmes na Netflix com romances tóxicos para você aprender a hora de sair fora

Relacionamentos são complicados. Depois que a paixão passa, fazer duas almas completamente diferentes conviverem não é tão simples quanto parece. Cada um vem de uma cultura familiar diferente, manias, costumes, religiões e posicionamentos políticos. Até futebol pode se tornar um problema em um relacionamento. No entanto, em uma relação saudável não é normal que a personalidade de um se sobreponha a do outro, causando medo, opressão, dependência emocional ou tristeza. Viver um romance que provoca isso pode significar que há violência emocional, psicológica e até física. Nesta lista, a Revista Bula selecionou alguns filmes que te farão reconhecer um relacionamento abusivo e tóxico. Destaques para “O Golpista do Tinder”, de 2022, de Felicity Morris; “Estou Pensando em Acabar com Tudo”, de 2020, de Charlie Kaufman; e “O Limite da Traição”, de 2020, de Tyler Perry. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020), Charlie Kaufman Lucy tem intenções de terminar o namoro com Jake, mas falta iniciativa. Ela parte em uma viagem para a casa dos pais do rapaz e, conforme, é apresentada para sua família e descobre fatos da infância do namorado, memórias de sua vida e conhece mais profundamente as peculiaridades destas pessoas, Lucy se sente cada vez mais presa a Jake.

O Limite da Traição (2020), Tyler Perry Grace é presa acusada de assassinar seu marido. Jasmine é uma jovem defensora pública, designada a trabalhar para a mulher, que se declarou culpada. O corpo da vítima está desaparecido e Grace se recusa a responder os questionamentos ou ajudar a si própria. Jasmine se pergunta quais motivos levaram essa mulher íntegra e temente a Deus a matar alguém. Conforme ela investiga e descobre os pormenores da história, a defensora encontra coragem para exigir um julgamento para sua cliente.

História de um Casamento (2019), Noah Baumbach Charlie e Nicole são um casal de artistas que vive no Brooklyn com o filho de 8 anos, Henry. Nicole havia sido atriz de cinema na adolescência e agora estrela nos palcos em peças dirigidas por Charlie. No decorrer do enredo, o casal relata o que amam e odeiam sobre o outro conduzindo a história de amor desde seu início até o iminente fim. Ao decidir que quer retornar para sua carreira em Los Angeles, Nicole decide contratar a voraz advogada Nora Fanshaw, enquanto Charlie busca um advogado à altura para brigar pela custódia de Henry.

Garota Exemplar (2014), David Fincher A esposa de Nick Dunne desaparece no dia do aniversário de casamento. Após a polícia descobrir várias mentiras, ele se torna o principal suspeito. Enquanto o caso vira um espetáculo na mídia, as investigações mostram que o casamento perfeito do casal era, na realidade, uma farsa. Nick tenta provar sua inocência e descobrir o que realmente aconteceu com a mulher.

Namorados para Sempre (2010), Derek Cianfrance Dean trabalha em uma empresa de mudanças, enquanto Cindy estuda medicina. Poucas semanas após se conhecerem, a jovem descobre que está grávida. Dean acredita que é o momento de formarem uma família e ela aceita, embora pouco saibam um do outro. Entre flashbacks e cenas se passam sete anos, o filme mostra o desenvolvimento do relacionamento. Embora tenha se tornado um pai dedicado, Dean continua sendo um homem de poucas ambições. Cindy perdeu a oportunidade de se tornar médica. Apesar dos esforços do marido para manter acesa a chama entre eles, Cindy não o ama mais e se sente frustrada com sua vida.