10 filmes confortáveis e leves na Netflix mais deliciosos que comida de vó

Sabe comida de vó? Que tem um sabor irresistível e um cheiro nostálgico? Pois é. Além disso, é incomparável aquela sensação de se estar em um lugar seguro, em casa, afastado de todo mal que há no mundo. É esse o sentimento que os filmes dessa lista vão trazer para você. Aqui, a intenção é esquecer do mundo hostil que há lá fora e trazer um pouco de silêncio, sossego e bem-estar para a mente. Apague os traumas, os medos e as preocupações de sua memória por alguns instantes. Mergulhe nesses universos fantásticos, onde nada é tão ruim assim que não possa ser resolvido com um pouco de humor e amor. Destaques para “O Resgate de Ruby”, de 2022, de Katt Shea; “Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta”, de 2021, de Amy Poehler; e “Um Ninho Para Dois”, de 2021, de Theodore Melfi. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

O Resgate de Ruby (2022), Katt Shea Lilly e Jack Maynard estão passando por um momento difícil depois de sofrerem uma grande perda. Jack tem de enfrentar os problemas da família sozinho, enquanto Lilly lida com sua culpa. As dificuldades de Lilly ficam ainda piores quando um passarinho, que fez um ninho em seu quintal, começa a assediá-la e atacá-la. Comicamente obcecada em se livrar do pássaro, Lilly procura ajuda de Larry, um psicólogo peculiar que se tornou veterinário. Ele irá ajudá-la a explorar, reconhecer e enfrentar seus próprios problemas.

Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta (2021), Amy Poehler A tímida Vivian, de 16 anos, passa despercebida em sua escola, onde os meninos publicam uma lista anual em que avaliam as garotas de acordo com atributos físicos. Quando ela testemunha a nova aluna, Lucy, sendo assediada por Mitchell Wilson, visto como uma liderança entre os garotos da escola, ela é confrontada a analisar o comportamento machista do ambiente escolar. Percebendo que todas as alunas simplesmente toleram atitudes inaceitáveis dos colegas do sexo masculino, ela decide publicar um zine com denúncias.

Meu Ano em Nova York (2020), Philippe Falardeau Joanna é uma ex-estudante de pós-graduação que se muda para Nova York na década de 1990. Poeta em ascensão, ela consegue um emprego como assistente de uma agente literária antiquada. Designada a lidar com a correspondência de fãs efusivos do cliente mais famoso e recluso da agência, J.D. Salinger, Joanna é instruída a usar uma resposta padrão para todas as cartas. Irritada, ela desrespeita as regras e personaliza suas respostas enquanto se imagina conversando frente a frente com cada um dos fãs do autor.

Yesterday (2019), Danny Boyle Jack é um músico que batalha pelo sucesso. Ele toca em cafés e calçadas e é agenciado por Ellie, sua amiga de infância. Jack mora com os pais em Suffolk e está pronto para jogar a toalha, desistindo da carreira malsucedida. Em uma noite, um blecaute de 12 segundos ocorre em todo o planeta e Jack é atropelado por um ônibus. Então, ele desperta em um mundo que nunca ouviu falar dos Beatles. Não há vestígios da banda em nenhum lugar. Quando Jack começa a tocar canções como “Imagine” e “Back in the USSR”, as pessoas ficam em choque com a potência das letras e melodias.

Deidra e Laney Assaltam um Trem (2017), Sydney Freeland A família Tanner mal consegue sobreviver em sua modesta casa próxima aos trilhos de uma ferrovia. A mãe, Marigold, trabalha em um emprego sem futuro, enquanto o pai, Chet, vive de calotes. A filha mais velha, Deidra é um dínamo de estudante e consegue juntar alguns dólares fazendo trabalhos para os colegas de classe. Rachel também é esperta, mas se sente solitária e insegura. Quando Marigold é presa por terrorismo, depois de ter um colapso nervoso e quebrar uma televisão em um estacionamento, Deidra assume a responsabilidade de colocar comida na mesa e pagar uma quantia ultrajante pela fiança de sua mãe. Desesperadas para salvar a família, Deidra e Laney decidem virar ladras de trem. Armadas com algumas ferramentas e um ursinho de pelúcias, elas usam toda sua coragem para juntar alguns trocados.

Little Boxes (2016), Rob Meyer Um casal interracial formado por Gina e Mack moram em Nova York e tem um filho de 11 anos, Clark. Quando Gina consegue um emprego em Washington, toda a família é obrigada a sair do ambiente intelectualmente estimulante do Brooklyn para uma cidade majoritariamente branca. Embora Gina esteja se sentindo realizada profissionalmente, não demora para que Mack e Clark comecem a se sentir peixes fora d’água em um ambiente que claramente não os recebe bem.

Quase 18 (2016), Kelly Fremon Craig Nadine é uma adolescente com baixa autoestima e que tem apenas uma amiga, Krista. Quando a amiga começa a namorar seu irmão, Nadine passa a se sentir solitária e sem saber como lidar sozinha com a vida no ensino médio. Nadine se isola completamente do mundo e se sente um fracasso. A única pessoa que tem para desabafar é um professor irônico e sem paciência.