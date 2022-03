7 filmes de romance na Netflix para perceber o amor na sua vida

Em uma sociedade em que tudo é consumido de forma rápida e superficial, como roupas, comidas e notícias, é difícil ter tempo para perceber as coisas que são realmente valiosas. Queremos que tudo seja instantâneo. Temos pressa. Pressa no trânsito, pressa na fila, pressa no amor. Mas a vida não é um lamen que fica pronto em apenas três minutos. Precisamos respirar fundo e encontrar tempo para olhar para dentro de nós mesmos e ao redor. Muitas vezes, o que preenche nossas vidas com amor passa despercebido. É um amigo que traz comida quando você está doente, é um vizinho que bate na porta para perguntar o que houve que você anda sumido. O amor pode ser alguém que tem estado na sua vida suportando sua falta de atenção e egoísmo. A Revista Bula espera que, com essa lista, você pare um pouco para prestar atenção e perceber o que realmente importa na vida. Destaques para “A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata”, de 2018, de Mike Newell; “Mais uma Chance”, de 2018, de Tamara Jenkins; e “Pérolas no Mar”, de 2018, de Rene Liu. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell Após a Segunda Guerra Mundial, uma escritora é convidada para participar de uma reunião de um clube do livro. Ao chegar no local, em uma pequena cidade, conhece o autor do convite, por quem se apaixona. No entanto, por trás do clube, a escritora descobre que a guerra ainda não acabou para essas pessoas marcadas pela perda de tantos entes queridos.

Mais uma Chance (2018), Tamara Jenkins Richard e Rachel passam anos realizando procedimentos de fertilidade para ajudá-los a ter um filho. O casal mergulha cada vez mais fundo no universo da reprodução assistida e da adoção. Já na meia-idade, abalados emocionalmente e com dificuldades financeiras, eles estão prestes a abrir mão de seu sonho. Quando a sobrinha do casal, Sadie, chega para ficar hospedada em sua casa por uns dias, traz novas perspectivas para suas vidas.

Pérolas no Mar (2018), Rene Liu Xiaoxiao está indo de Pequim para sua cidade natal no Ano Novo quando conhece Jianqing por acaso em um trem. O filme salta para dez anos mais tarde, quando eles se encontram novamente, em um avião, em que ambos embarcam. Desta vez, há uma certa tensão no ar. Então, somos mostrados como seu relacionamento se desenvolveu ao longo dos anos, após se conhecerem no trem. O filme revela detalhes das ambições, circunstâncias e paixões dos personagens ao longo do caminho, bem como a profundidade de seu amor um pelo outro.

Nossas Noites (2017), Ritesh Batra Louis e Addie são dois idosos viúvos que moram lado a lado há anos. Um dia, Addie faz uma visita inesperada e propõe que eles passem a noite juntos, para que não durmam sem companhia. Sexo não está incluso no convite. À princípio resistente, Louis acaba por aceitar a proposta. Gradualmente, eles permitem se conhecer melhor e um delicado romance surge. A inusitada relação pega famílias e vizinhos de surpresa.

Blue Jay (2016), Alex Lehmann Jim retorna à sua cidade natal para morar na casa de sua recém-falecida mãe. Além do luto, ele atravessa outros problemas pessoais. Sua namorada do colégio, Amanda, também está de volta para cuidar de sua irmã grávida. Os dois se encontram no supermercado e concordam em tomar um café. Na casa da infância de Jim, eles encontram velhas cartas de amor e fitas cassetes que gravaram juntos, trazendo de volta as memórias do passado.

O Lado Bom da Vida (2012), David O. Russell Pat Solitano é um ex-professor do ensino médio que tem um surto de violência ao flagrar sua esposa com outro homem no chuveiro. Depois de ser liberado de uma ala psiquiátrica de Baltimore, onde passou oito meses, ele retorna para a casa de seus pais, banido de sua vida anterior. Na vizinhança, ele desenvolve uma amizade improvável com Tiffany, uma viúva que luta contra a depressão e que está obcecada em vencer o concurso de dança local. Os dois se tornam parceiros na competição, enquanto se ajudam mutuamente a superar seus traumas e reconstruir suas vidas.