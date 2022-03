Filmes e séries mais assistidos da história da Netflix

A audiência de um filme ou de uma série é quase sempre um indicador para se perceber sua qualidade, apesar de inúmeras obras-primas permanecerem bem escondidinhas das grandes massas, com pouca audiência e muita qualidade. Recentemente a Netflix divulgou os filmes e séries mais assistidos na história da plataforma. Durante o evento Code Conference, em 2021, o co-CEO e diretor de conteúdo Ted Sarandos da Netflix fez saber que essa lista divulgada é “a visão mais abrangente feita pela empresa, até ao momento”. E resultava de uma análise “transparente”.

Ted Sarandos foi mais longe e facilitou para quem quer adivinhar qual é o próximo grande sucesso da Netflix: você não precisa ser um mago ou um especialista em casas de apostas.

As previsões apontavam que “Round 6”, também conhecido por “Squid Game”, seria o provável (e próximo) número um. E as previsões do final de 2021 se confirmaram em 2022, já que a série foi vista por 111 milhões de contas em todo mundo, se tornando a única série a superar a barreira dos 100 milhões de visualizações.

Para criar essa lista pormenorizada dos mais vistos, no final de 2021, a Netflix analisou dois tipos de modalidades: por tempo de exibição em todas as contas e por amostragem de pelo menos dois minutos. Essas duas modalidades avaliam os primeiros 28 dias, desde o lançamento da série ou filme. O objetivo foi tornar a análise o mais rigorosa possível.

De acordo com a Netflix, quando divulgou esses dados minuciosos, a série mais vista da história da plataforma é a primeira temporada de “Bridgeton”, produzida por Shonda Rhimes e lançada em 2020.

A série foi a mais vista tanto na variante de amostragem, como no tempo de visualização, nos primeiros 28 dias.

Em relação aos filmes, “Resgate”, 2020, dirigido por Sam Hargrave e que tem como protagonista principal o ator Chris Hemsworth, é o mais visto na modalidade de amostragem. Mas perde para “Bird Box”, 2018, na contabilização do total de horas assistidas.

As séries mais vistas até final de 2021

Amostragem com base em 28 dias

Bridgerton: 82 milhões de contas

Lupin (temporada 1): 76 milhões

The Witcher (temporada 1): 76 milhões

Sex/Life (temporada 1): 67 milhões

Stranger Things (temporada 3): 67 milhões

La Casa de Papel (parte 4): 65 milhões

A Máfia dos Tigres (temporada 1): 64 milhões

O Gambito da Rainha: 62 milhões

Sweet Tooth (temporada 1): 60 milhões

Emily em Paris (temporada 1): 58 milhões

Total em horas com base em 28 dias

Bridgerton: 625 milhões de horas

La Casa de Papel (parte 4): 619 milhões de horas

Stranger Things (temporada 3): 582 milhões

The Witcher (temporada 1): 541 milhões

13 Reasons Why (temporada 2): 496 milhões

13 Reasons Why (temporada 1): 476 milhões

You (temporada 2): 457 milhões

Stranger Things (temporada 2) 427 milhões

La Casa de Papel (parte 3): 426 milhões

Ginny e Georgia (temporada 1) 381 milhões

“Round 6” confirmou as expectativas de 2021, que anteviam um grande sucesso, e cavalgou para o primeiro lugar, com 111 milhões de contas, segundo dados mais recentes de 2022.

“Round 6”, ou “Squid Game”, passou então a ser a série mais vista da Netflix.

Os filmes mais vistos de sempre até final de 2021

Amostragem com base em 28 dias

Resgate: 99 milhões de contas

Bird Box: 89 milhões

Troco em Dobro: 85 milhões

Esquadrão 6: 83 milhões

Mistério no Mediterrâneo: 83 milhões

The Old Guard: 78 milhões

Enola Holmes: 77 milhões

Power: 75 milhões

Army of the Dead — Invasão em Las Vegas: 75 milhões

Paternidade: 74 milhões

Total em horas com base em 28 dias

Bird Box: 282 milhões de horas

Resgate: 231 milhões

O Irlandês: 215 milhões

A Barraca do Beijo 2: 209 milhões

Esquadrão 6: 205 milhões

Troco em Dobro: 197 milhões

Enola Holmes: 190 milhões

Army of the Dead: Invasão em Las Vegas: 187 milhões

The Old Guard: 186 milhões

Mistério no Mediterrâneo: 170 milhões

E a propósito de números da Netflix, a empresa de filmes e séries via streaming fundada em 1997, nos Estados Unidos, já conta com mais de 200 milhões de assinantes em todo o mundo.

A propósito: você sabia que a Netflix começou por ser uma empresa de aluguel e envio de DVD por correio? Esta área de atividade se transformou, assim como a empresa, que se adaptou aos novos tempos.