10 melhores filmes lançados pela Netflix em 2022

Pensando em selecionar as melhores obras cinematográficas do ano lançadas, até o momento, na Netflix, a Revista Bula fez esse apanhado de títulos com as melhores notas no IMDb e Rotten Tomatoes. Entre os filmes também estão incluídos aqueles que estrearam em festivais em 2021, mas que só chegaram à plataforma em 2022. Essas produções são consideradas as mais bem avaliadas pela crítica, disponibilizados no catálogo recentemente. Entre as produções, “Adam by Eve: A live in Animation”, de Nobutaka Yoda; “Mães Paralelas”, de Pedro Almodóvar; e “Munique: No Limite da Guerra”, de Christian Schwochow. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Adam by Eve: A live in Animation, Nobutaka Yoda A estudante de ensino médio Aki está procurando por sua amiga, Taki, que desapareceu após compartilhar um estranho sonho, em que a figura mitológica de um Hitotsume aparece e a ataca. Aki embarca em uma jornada para encontrar a amiga, mas os riscos são muito maiores que ela imaginava, quando Aki chega a Shubuya e percebe que fantasia e realidade se misturam.

Mães Paralelas, Pedro Almodóvar Após a fotógrafa profissional Janis conhecer Arturo, um arqueólogo forense, em um ensaio para uma revista, eles voltam a trabalhar juntos na escavação de uma vala comum em uma aldeia. Logo os dois embarcam em um caso apaixonado, embora Arturo seja casado. Janis engravida. Na sala de parto, ela conhece Ana, uma adolescente problemática, cuja gravidez é igualmente acidental. A amizade entre elas continua para além das paredes do hospital e se torna íntima. Tudo muda quando Janis descobre que suas filhas foram trocadas na maternidade.

Munique: No Limite da Guerra, Christian Schwochow Em 1938, durante a Conferência de Munique, líderes europeus realizam uma tentativa de impedir Adolf Hitler de invadir a Tchecoslováquia e dar início a outro conflito global. O funcionário público britânico Hugh Legat e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam para Munique para participar da reunião. Logo eles são encarregados de uma missão diferente, que tem o intuito de revelar aos líderes mundiais, incluindo Neville Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, um documento confidencial que comprova os planos de Hitler em expandir o território alemão. A esperança é de que Chamberlain não leve adiante o plano de dar os Sudetos ao chefe de Estado alemão.

O Bombardeio, Ole Bornedal O filme relata o bombardeio da Escola Francesa em Copenhague em 21 de março de 1945. As Forças Aéreas reais lideraram um ataque à sede da Gestapo na Dinamarca, na Shell House. A operação ficou conhecida como Cartago. No entanto, o ataque teve trágicas consequências, quando uma das bombas caiu próxima da Escola Francesa, os seguintes bombardeiros foram levados a crer que a instituição era o alvo. Ao todo, 104 pessoas foram mortas, nas quais, 86 eram crianças. O filme narra a história do ponto de vista das crianças e freiras da escola, bem como dos combatentes da resistência capturados dentro da Shell House.

O Golpista do Tinder, Felicity Morris O documentário conta a história do vigarista Shimon Hayut, preso em 2019, por se passar por um playboy milionário no Tinder e cometer fraudes contra mulheres de centenas de milhares de dólares. A história do criminoso prolífico e das vítimas que tiveram coragem de derrubá-lo é contada nesse filme. Entre as namoradas, Cecilie Fjellhoy, que conheceu Hayut no aplicativo e, depois de ser enganada, foi atrás de vingança e descobriu muitas outras vítimas.

O Projeto Adam, Shawn Levy Adam Reed é um garoto de 13 anos que perdeu seu pai há um ano. Um dia, ele encontra um piloto ferido escondido na garagem de sua casa. Este homem misterioso é o próprio Adam muitos anos mais velho, que voltou no tempo para se dedicar a uma missão secreta. Juntos, eles devem embarcar em uma aventura no passado para salvar seu pai. No entanto, há um problema: os dois Adams não se dão nem um pouco bem.

O Rei das Fugas, Mateusz Rakowicz O filme narra a história de Zdzisław Najmrodzki, o criminoso mais famoso dos tempos finais do comunismo na Polônia. Conhecido por roubar carros e escapar da polícia 29 vezes, ele é apelidado de “o rei da fuga”. Naymro desafia o sistema e as autoridades enquanto pode, mas a queda do Muro de Berlim muda seu destino.

Perdoai Nossas Ofensas, Ashley Eakin Ambientado na Alemanha de 1939, o conto sombrio narra a história de um menino com deficiência física, que é obrigado a fugir para salvar a própria vida quando os nazistas decidem perseguir e matar aqueles que não eram considerados padrão de saúde e superioridade. Em seu caminho terá de escapar de pessoas que querem entregá-lo ao sistema genocida e eugenista, que acreditam que sua morte vale mais que sua vida.

Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing, Rory Kennedy Em outubro de 2018, o voo 610 da Lion Air caiu logo após decolar de Jacarta matando todos os 186 passageiros. Em março de 2019, o voo 302 da Ethiopian Airlines caiu quando saía de Adis Abeba, deixando 157 mortos. Ambos os aviões eram modelo Boeing MAX 737 e tiveram suas quedas provocadas por mau funcionamento do sistema de voo, o MCAS, adicionado ao 737 atualizado, sem que as companhias aéreas ou os pilotos fossem notificados ou treinados. Os motivos e como isso poderia ter sido evitado é o cerne do documentário, que acompanha uma investigação de 18 meses pelo Congresso estadunidense, liderada pelo parlamentar Peter DeFazio.