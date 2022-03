10 ótimas séries da Netflix que ninguém assiste

Meia-Noite no Hotel Pera Palace (2022), Sam Anzel e Kelly McPherson

Esra é uma jovem jornalista e leitora ávida de Agatha Christie. Convidada a escrever sobre o Hotel Pera Palace em seu 130º aniversário, ela conhece Ahmet, gerente do hotel. Ahmet conta a Esra sobre várias histórias que ocorreram no local há cem anos, como se fosse uma testemunha. Uma chuva forte começa a cair e Ahmet convida Esra a se hospedar. Antes da meia-noite, a jovem encontra uma chave ao lado de sua cama e acredita que Ahmet deixou para ela a chave do quarto em que Agatha Christie se hospedou no hotel. Feliz com a oportunidade única, Esra entra no famoso quarto. Quando o relógio marca meia-noite, há um terremoto repentino e Esra é transportada para uma outra época.