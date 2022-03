10 filmes inspiradores sobre mulheres extraordinárias, disponíveis na Netflix

Para quem acredita que o patriarcado é um processo natural, a autora Gerda Lerner, que realizou um estudo sobre a construção da sociedade patriarcal, nos conta como, desde o princípio, as mulheres foram abdicadas de seu tempo livre para cuidar da casa e dos filhos, enquanto os homens possuíam tempo suficiente para desenvolver habilidades e iniciar rituais para expandir seu poder e influência. Mesmo nas décadas mais recentes, a educação e o desenvolvimento intelectual da mulher têm um preço alto a ser pago. O preço de não ter acesso ao amor ou à família. Mulheres inteligentes, com opiniões e independentes são socialmente vistas como “não femininas o bastante” ou “intimidadoras”. Enquanto isso, os homens jamais tiveram de abdicar do amor por seu pensamento, como escreveu Lerner, que completou que não podemos duvidar da força desse controle de gênero para impedir as mulheres de participar do processo de criação de sistemas do pensamento. Nesta lista, a Revista Bula traz uma lista de filmes, disponíveis na Netflix, para refletirmos sobre a força da mulher e sua resistência diante da opressão da sociedade patriarcal. Destaques para “Prazer, Kalinda”, de 2021, de Katarzyna Klimkiwewicz; “A Voz Suprema do Blues”, de 2020, de George C. Wolfe; e “Radioactive”, de 2019, de Marjane Satrapi. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Prazer, Kalinda (2021), Katarzyna Klimkiewicz Na Polônia de 1960, Kalina Jedrusik é uma atriz de sucesso com personalidade progressista. Em uma época em que as mulheres devem ser caseiras, enquanto os homens se divertem, Kalina é uma mulher feliz e que não se preocupa em seguir as expectativas da sociedade. No auge de sua popularidade, ela atrai a luxúria dos homens e o desdém das mulheres, que não ousam ser livres como ela. No entanto, quando Kalina rejeita um diretor de televisão, ela enfrenta uma suspensão e tem de ser forte para se manter firme ao que acredita e sem se curvar e pedir desculpas por ter suas próprias vontades e opiniões.

A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe A lendária cantora de blues Ma Rainey e sua banda se preparam para a gravação de algumas músicas, supervisionados pelo empresário e o dono da gravadora, ambos brancos e com ideias próprias sobre como ela deveria cantar. O talentoso trompetista Levee tenta polvilhar riffs de jazz em canções conhecidas enquanto cria versões de outras músicas, apesar das objeções da cantora. Ao longo de uma sessão desconfortável de gravação, egos entrarão em conflito, e todos aprenderão que Ma Rainey não chegou ao topo sendo submissa.

Radioactive (2019), Marjane Satrapi Quando em 1939 Marie Curie é levada às pressas para um hospital após desmaiar, ela tem flashes de seu passado. Ela se recorda de sua infância e da morte de sua mãe, de ser rejeitada em diversas instituições de ensino superior e de Pierre, com quem compartilhou laboratório, suas descobertas e sua vida. Juntos, eles criam duas filhas e descobrem a radiotividade, que revolucionou a ciência e conferiu a Marie o prêmio Nobel.

Antonia: Uma Sinfonia (2018), Maria Peters Ambientado em Nova York, em 1926, Antonia Brico sonha em ser regente de orquestra, mas encontra inúmeros obstáculos, apesar de seu inegável talento e determinação. A profissão, na época, é praticamente dominada por homens e a entrada de uma mulher é bastante limitada. Fica ainda mais difícil quando ela tem de escolher entre o amor de sua vida e a música.

Inspire, Expire (2018), Isold Uggadottir Com dificuldades financeiras, a mãe solteira Lara consegue um trabalho como segurança de fronteira no Aeroporto de Keflavic, na Islândia. Seu caminho se cruza com o de Adja, uma imigrante de Guiné-Bissau que tenta viajar para Toronto com um passaporte falso interceptado por Lara. Enquanto Adja aguarda a deportação, Lara vive em seu carro com o filho, Eldar. Essas duas mulheres que batalham por uma vida melhor acabam se reencontrando e irão se conectar para ajudar uma à outra a superar as adversidades.

A Arte de Amar (2017), Maria Sadowska “A Arte de Amar” conta a história real da ginecologista e sexóloga polonesa Michalina Wisłocka, no final da década de 1970. Eliminando estereótipos conservadores e ignorância generalizada, e enfrentando a censura, Wisłocka consegue publicar um guia para a felicidade sexual que revolucionou a vida de pessoas em todo o país.

A Ganha-Pão (2017), Nora Twomey Parvana é uma menina de 11 anos que vive em Cabul com sua família sob o governo do Talibã. As mulheres são proibidas de sair de casa para ir ao mercado, mas Parvana tem permissão, desde que acompanhada por seu pai, um ex-professor de apenas uma perna. Quando o pai é preso, a família não tem como conseguir comida para sobreviver. Então Parvana decide cortar os cabelos e viver como um garoto, trabalhando com pequenos bicos para alimentar os irmãos. À medida em que experimenta esse grau incomum de liberdade, ela começa a cogitar a possibilidade de sair de Cabul e iniciar uma vida nova.

A Livraria (2017), Isabel Coixet Em 1959, em uma pequena cidade no interior da Inglaterra, uma mulher compra uma antiga casa e a transforma em uma livraria. No entanto, terá de enfrentar pessoas poderosas na cidade, que querem a residência para transformá-la em um centro cultural. Mas ela encontra em um velho cidadão recluso, seu maior cliente e grande amigo.

Que Horas Ela Volta? (2015), Anna Muylaert Val é uma pernambucana que chegou à São Paulo muitos anos atrás com objetivo de trabalhar para enviar dinheiro para a filha, agora adulta. Trabalhando para uma família de classe média como babá, ela é como uma mãe para Fabinho, o filho da patroa. Um dia, ela recebe uma ligação de sua filha dizendo que está a caminho de São Paulo para prestar vestibular e pedindo um lugar para ficar. Com autorização da patroa, a jovem se hospeda na casa, mas seu comportamento pouco discreto causa mal-estar entre todos.